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В Торейские озёра в Забайкалье вернулась рыба

В Торейские озёра в Забайкалье вернулась рыба
Общество,  Фото:pexels.com
В Даурском заповеднике поделились радостными новостями

Интересная информация получена сотрудниками института природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук. Недавно забайкальские учёные вместе с сотрудниками Даурского заповедника вернулись из экспедиции на Торейские озёра. И вернулись с хорошей новостью, сообщает кандидат биологических наук, старший научный сотрудник заповедника Олег Корсун.

Как известно, Торейские озёра — крупнейшие в Забайкалье. Одно из них, называемое Барун-Торей, в полноводный период может достигать площади 580 кв. км. Зун-Торей лишь вдвое меньше по размерам. Однако специфика этих озёр состоит в том, что с наступлением засушливого периода они частично или полностью высыхают. А поскольку эти озёра степные, расположенные на самой границе с Монголией, то на месте водного царства формируются обширные пространства солонцеватых лугов, среди которых разбросаны белёсые пятна солончаков.

С наступлением влажного периода озёра вновь оживают. Именно такой период повышенной водности переживает сейчас Забайкалье. Вода, приносимая двумя речками: Ульдзой и Ималкой, почти полностью наполнила плоскую чашу Барун-Торея и начала переливаться в пока ещё сухой Зун-Торей, который получает воду от своего старшего брата.

- Но учёных интересовало не только это. Дело в том, что с приходом речной воды в Барун-Торей вернулась рыба. И не только мелочь, но и амурский язь, который в Забайкалье называют чебаком. При этом с самого начала наполнения озёр в них создаются замечательные условия для того, что называется нагулом — рыба хорошо питается и быстро растёт. Залитые водой пространства богаты органическим веществом, которое становится пищей для микроорганизмов, а те, в свою очередь, — для более крупных рачков, коловраток и прочих многочисленных обитателей любого озера. Вода превращается в насыщенный жизнью «бульон». Наступает период благоденствия для рыб и птиц. Нынешней весной торейские мелководья уже принимали миллионы птиц — как мигрантов, так и гнездящихся в Забайкалье. Разнообразные кулики, утки, гуси, лебеди, цапли, журавли — настоящее птичье царство, - рассказывает Олег Корсун.

Главный результат экспедиции — чебак успешно перезимовал в Барун-Торее. Мелководность озера и метровый слой зимнего льда не стали тому помехой. Сейчас в озере нагуливает рыба весом в 100–200 и даже более граммов. По оценкам специалистов продуктивность торейских вод превышает 50 кг на гектар. Это означает, что на максимуме наполнения озера биомасса рыбы может достигнуть 3000 тонн. Ещё половину этого после наполнения даст Зун-Торей.

А в дополнение к чебаку специалисты ждут возвращения в озёра и знаменитого торейского карася, который когда-то был здесь главной рыбой.

Забайкальский край заповедник рыба озеро

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