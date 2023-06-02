В работах задействовано более 130 человек
В селе Чара Каларского округа Забайкалья ведётся реконструкция аэропортового комплекса. Специалисты монтируют ограждение и строят дорогу. Всего на эти цели выделено более двух миллиардов рублей.
Рабочие уже выполнили реконструкцию рулёжной дорожки, малого перрона, завершили работы по устройству нижнего слоя асфальта взлётно-посадочной полосы, также провели основные мероприятия по устройству патрульных дорог.
- На сегодняшний день ведётся устройство периметра ограждения аэропорта: устанавливаются винтовые сваи и противоподкопная сетка, ведутся работы по строительству подъездной дороги к аэровокзалу и заготавливаются инертные материалы – песок и щебень. На объекте задействован 131 человек и 33 единиц техники, – рассказал замруководителя краевого министерства строительства Сергей Кривощёков.
Далее специалистам предстоит установить светосигнальное оборудование, освещение аэропорта, метеооборудование и навигационную систему. Завершить реконструкцию планируется к концу 2023 года. Также прорабатывается вопрос о строительстве нового капитального аэровокзального комплекса взамен старого деревянного.
Напомним, аэропорт «Чара» находится в государственной собственности Забайкальского края и расположен на северо-восточной окраине села Чара Каларского округа. Расстояние до краевого центра – 650 километров. По площади это самый крупный район Забайкалья, граничащий с четырьмя субъектами страны: Иркутской и Амурской областями и республиками Якутия и Бурятия. Округ не имеет альтернативной транспортной доступности, единственная связь с региональным центром – через авиасообщение, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.
На севере Забайкалья реконструируют аэропорт
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