На севере Забайкалья реконструируют аэропорт

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

В работах задействовано более 130 человек



В селе Чара Каларского округа Забайкалья ведётся реконструкция аэропортового комплекса. Специалисты монтируют ограждение и строят дорогу. Всего на эти цели выделено более двух миллиардов рублей.



Рабочие уже выполнили реконструкцию рулёжной дорожки, малого перрона, завершили работы по устройству нижнего слоя асфальта взлётно-посадочной полосы, также провели основные мероприятия по устройству патрульных дорог.



- На сегодняшний день ведётся устройство периметра ограждения аэропорта: устанавливаются винтовые сваи и противоподкопная сетка, ведутся работы по строительству подъездной дороги к аэровокзалу и заготавливаются инертные материалы – песок и щебень. На объекте задействован 131 человек и 33 единиц техники, – рассказал замруководителя краевого министерства строительства Сергей Кривощёков.



Далее специалистам предстоит установить светосигнальное оборудование, освещение аэропорта, метеооборудование и навигационную систему. Завершить реконструкцию планируется к концу 2023 года. Также прорабатывается вопрос о строительстве нового капитального аэровокзального комплекса взамен старого деревянного.



Напомним, аэропорт «Чара» находится в государственной собственности Забайкальского края и расположен на северо-восточной окраине села Чара Каларского округа. Расстояние до краевого центра – 650 километров. По площади это самый крупный район Забайкалья, граничащий с четырьмя субъектами страны: Иркутской и Амурской областями и республиками Якутия и Бурятия. Округ не имеет альтернативной транспортной доступности, единственная связь с региональным центром – через авиасообщение, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.

