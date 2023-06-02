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Более половины улан-удэнцев идеализируют своё детство

Более половины улан-удэнцев идеализируют своё детство
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Большинство горожан считают его более радужным, чем у современных ребятишек

Каждый второй житель бурятской столицы (53%) не думает, что жизнь нынешних детей лучше, чем была у него в те же годы. Причина тому – чрезмерная увлечённость подрастающего поколения гаджетами, нехватка живого общения со сверстниками и дефицит подвижных игр на свежем воздухе.

А вот каждый пятый (21%), напротив, убеждён, что сейчас ребятишки намного счастливее –  родители уделяют им больше внимания, а современные информационные технологии дают недоступные ранее возможности. Чуть более четверти (26%) улан-удэнцев считают, что в материальном смысле дети благополучнее, но раньше в мире было безопаснее и больше свободы.

Чем старше респонденты, тем чаще они склонны идеализировать своё детство и критиковать современных детей. Если среди наших земляков в возрасте до 34 лет такую позицию разделяют 45%, то среди тех, кому больше 45-ти – уже 56%.

В том, что нынешнее подрастающее поколение ничуть не счастливее предыдущих, сильнее всего убеждены горожане с высоким доходом – от 80 тысяч рублей в месяц. Это выяснили представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в преддверии Международного дня защиты детей.
дети

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