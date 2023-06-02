Более половины улан-удэнцев идеализируют своё детство

Большинство горожан считают его более радужным, чем у современных ребятишек

Каждый второй житель бурятской столицы (53%) не думает, что жизнь нынешних детей лучше, чем была у него в те же годы. Причина тому – чрезмерная увлечённость подрастающего поколения гаджетами, нехватка живого общения со сверстниками и дефицит подвижных игр на свежем воздухе.А вот каждый пятый (21%), напротив, убеждён, что сейчас ребятишки намного счастливее – родители уделяют им больше внимания, а современные информационные технологии дают недоступные ранее возможности. Чуть более четверти (26%) улан-удэнцев считают, что в материальном смысле дети благополучнее, но раньше в мире было безопаснее и больше свободы.Чем старше респонденты, тем чаще они склонны идеализировать своё детство и критиковать современных детей. Если среди наших земляков в возрасте до 34 лет такую позицию разделяют 45%, то среди тех, кому больше 45-ти – уже 56%.В том, что нынешнее подрастающее поколение ничуть не счастливее предыдущих, сильнее всего убеждены горожане с высоким доходом – от 80 тысяч рублей в месяц. Это выяснили представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в преддверии Международного дня защиты детей.