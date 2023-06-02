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Возле вуза в центре Улан-Удэ расцвела сакура

Возле вуза в центре Улан-Удэ расцвела сакура
Общество,  Фото:vk.com/bsu03
Она распустилась напротив БГУ

Около корпуса Бурятского государственного университета на улице Смолина распустилась сакура. Так называют в народе луизеанию, она же – миндаль трёхлопастный. Розовые цветы этого растения напоминают японскую сакуру, потому обыватель может легко их спутать. Снимком кустика поделились на официальной странице БГУ во «ВКонтакте».

Огромный куст миндаля трёхлопастного красуется и возле десятого корпуса Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления на улице Ключевская. Он уже стал символом ВСГУТУ и местной достопримечательностью, рядом с которой фотографируются все желающие.

Неделю назад на территории Иволгинского дацана – центра Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) – тоже расцвела сакура. Саженцы этого деревца высадили 22 года назад – в 2001-ом – в юго-западной части территории храма, рядом с Жуд дуганом. Для них создали все необходимые условия и построили теплицу. В 2002-ом на сакуре впервые появились цветы.

Буддийские священнослужители сочли это символичным, ведь именно в тот год нынешний глава Сангхи Хамбо лама Дамба Аюшеев вместе с группой лам подняли саркофаг с нетленным телом Хамбо ламы XII Даши-Доржо Итигэлова. Комиссия судмедэкспертов сделала осмотр и составила заключение, в котором говорилось, что никакая бальзамация и консервация тела не производилась. Десятки лет – с 1927 года – оно оставалось нетленным. В следующий раз дерево зацвело только в апреле 2014-го – после 12-летнего перерыва.

 


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