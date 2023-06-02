В Улан-Удэ уберут мусор на берегу Селенги

В акции может принять участие каждый желающий



5 июня в Улан-Удэ состоится акция по уборке мусора на береговой линии реки Селенга. Местом проведения станет берег от Селенгинского моста до следственного изолятора №1.



Акция начнётся в 15:00 и будет продолжаться 2 часа. Мешки и перчатки выдадут на месте.



Принять участие может любой желающий. Зарегистрироваться можно на сайте добро.ру, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

