В Бурятии ремонтируют школу искусств с более чем полувековой историей

















В Усть-Баргузинской детской школе искусств идёт долгожданный ремонт.- В 2022 году Усть-Баргузинской ДШИ исполнилось 55 лет. За полвека для школы – это первое серьёзное обновление. Многие учителя тут работают по 20-40 лет. Здесь обучались целые поколения жителей Усть-Баргузина, сейчас они уже приводят сюда своих детей и внуков. И каждый, с кем удалось пообщаться, верит, что школа после капитального ремонта приобретёт вторую жизнь и станет отвечать всем современным стандартам, позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одарённые дети, - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.С апреля подрядная организация «Первая строительная компания» приступила к работам. На данный момент произведён демонтаж полов, перекрытий, кровли, системы отопления, проводятся работы по усилению фундамента, сообщили в минкультуры Бурятии.Капитальный ремонт коснётся всего комплекса работ: будут проведены внутренние и внешние демонтажные работы, ремонт крыши, замена кровли, окон, дверей, обновлены стены и полы, обустроен эвакуационный выход, построен пандус, модернизирована система отопления и водоснабжения, проведены электромонтажные, осветительные и сантехнические работы.- Наша школа искусств работает как социокультурный центр в нашем посёлке, - отметила директор Усть-Баргузинской ДШИ Светлана Гаськова.Ремонт проводится в рамках национального проекта «Культура». Также в этом году будут отремонтированы Кабанская и Усть-Баргузинская детские школы искусств.