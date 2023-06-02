02 июня

01 июня

Популярное

В Бурятии ремонтируют школу искусств с более чем полувековой историей

В Бурятии ремонтируют школу искусств с более чем полувековой историей
Общество,  Фото:минкультуры Бурятии
Работы завершат в этом году

В Усть-Баргузинской детской школе искусств идёт долгожданный ремонт.

- В 2022 году Усть-Баргузинской ДШИ исполнилось 55 лет. За полвека для школы – это первое серьёзное обновление. Многие учителя тут работают по 20-40 лет. Здесь обучались целые поколения жителей Усть-Баргузина, сейчас они уже приводят сюда своих детей и внуков. И каждый, с кем удалось пообщаться, верит, что школа после капитального ремонта приобретёт вторую жизнь и станет отвечать всем современным стандартам, позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одарённые дети, - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.


С апреля подрядная организация «Первая строительная компания» приступила к работам. На данный момент произведён демонтаж полов, перекрытий, кровли, системы отопления, проводятся работы по усилению фундамента, сообщили в минкультуры Бурятии.

Капитальный ремонт коснётся всего комплекса работ: будут проведены внутренние и внешние демонтажные работы, ремонт крыши, замена кровли, окон, дверей, обновлены стены и полы, обустроен эвакуационный выход, построен пандус, модернизирована система отопления и водоснабжения, проведены электромонтажные, осветительные и сантехнические работы.


- Наша школа искусств работает как социокультурный центр в нашем посёлке, - отметила директор Усть-Баргузинской ДШИ Светлана Гаськова.

Ремонт проводится в рамках национального проекта «Культура». Также в этом году будут отремонтированы Кабанская и Усть-Баргузинская детские школы искусств. 


школа искусств капитальный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцам покажут Северомуйский тоннель в миниатюре и тугнуйский уголь
Улан-удэнцам покажут Северомуйский тоннель в миниатюре и тугнуйский уголь
Общество, 02.06.2023
Жители бурятской столицы могут разом побывать в районах республики, не выезжая из города
Жительница Бурятии устроила стихийную свалку на берегу реки
Жительница Бурятии устроила стихийную свалку на берегу реки
Общество, 02.06.2023
Женщину оштрафовали и заставили убрать свою помойку
В Улан-Удэ ВСГУТУ уличили в нарушениях с федеральным имуществом
В Улан-Удэ ВСГУТУ уличили в нарушениях с федеральным имуществом
Общество, 02.06.2023
Ректор получил представление прокуратуры
В Бурятии начались съёмки первого фильма-сказки
В Бурятии начались съёмки первого фильма-сказки
Общество, 02.06.2023
Перед самым первым кадром создатели «Коралловых бус» разбили символическую белую тарелку

В пригородном селе Бурятии неизвестные безобразничают на детской площадке
В пригородном селе Бурятии неизвестные безобразничают на детской площадке
Общество, 02.06.2023
Там поломались качели, а песочницу облюбовали собаки
В Бурятии простились с погибшим на СВО 31-летним добровольцем
В Бурятии простились с погибшим на СВО 31-летним добровольцем
Общество, 02.06.2023
Его посмертно представили к двум наградам

В Бурятии некоторые скотовладельцы скрывают падёж животных
В Бурятии некоторые скотовладельцы скрывают падёж животных
Общество, 02.06.2023
А ещё они не придают значения гибели коров после тяжёлого отёла
Чрезвычайно высокую пожарную опасность опять прогнозируют в Бурятии
Чрезвычайно высокую пожарную опасность опять прогнозируют в Бурятии
Общество, 02.06.2023
Она ожидается сразу в трёх районах республики
Бурятский детский омбудсмен побывала в улан-удэнском СИЗО
Бурятский детский омбудсмен побывала в улан-удэнском СИЗО
Общество, 02.06.2023
Наталья Ганькина поздравила подростков с Днём защиты детей
Район Улан-Удэ поздравят с днём рождения
Район Улан-Удэ поздравят с днём рождения
Общество, 02.06.2023
В Советском районе объявлен конкурс для образовательных учреждений
В соцсетях вновь разгорелся громкий скандал из-за «поцелуя Байкала»
В соцсетях вновь разгорелся громкий скандал из-за «поцелуя Байкала»
Общество, 02.06.2023
Жители Бурятии в очередной раз потребовали запретить сомнительное развлечение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^