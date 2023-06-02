В Бурятии скачки «Сурхарбаана» перенесут на новое место

Они состоятся на территории Янгажинского дацана



Главный спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбаан 2023» в Бурятии в этом году пройдёт 8 и 9 июля. Традиционно это событие стартует с конных скачек. И в этом году их проведут в новом месте – на территории Янгажинского дацана. Это место выбрано не случайно.



- Выбор в первую очередь сделан в пользу коневладельцев. Данная территория полностью оборудована для проведения конных скачек, и здесь мы ожидаем максимальное количество участников. А 9 числа мы, как и всегда, ждём всех на центральном стадионе Республики Бурятия, - заявил министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.



В спортивную программу праздника войдут: традиционная бурятская борьба «бүхэ барилдаан», стрельба из традиционного бурятского лука «сурхарбаан», конные скачки «мори урилдаан», гиревой спорт, шахматы «шатар», разбивание хребтовой кости «hээр шаалган (сээр хухалха)», бурятская традиционная игра в кости «шагай наадан», троеборье «эрын гурбан наадан». Эти дисциплины включены в общекомандный зачёт.



Помимо основных соревнований пройдут состязания по поднятию ловчего шеста с земли «адуушанай тэмсээн», конкурс конного убранства и снаряжений «морин эрдэни», конкурс «мориной соло», праздник кумыса «сэгээнэй найр», показательное выступление конной стрельбы из лука «моритай харбагшад». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



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