Они состоятся на территории Янгажинского дацана
Главный спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбаан 2023» в Бурятии в этом году пройдёт 8 и 9 июля. Традиционно это событие стартует с конных скачек. И в этом году их проведут в новом месте – на территории Янгажинского дацана. Это место выбрано не случайно.
- Выбор в первую очередь сделан в пользу коневладельцев. Данная территория полностью оборудована для проведения конных скачек, и здесь мы ожидаем максимальное количество участников. А 9 числа мы, как и всегда, ждём всех на центральном стадионе Республики Бурятия, - заявил министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.
В спортивную программу праздника войдут: традиционная бурятская борьба «бүхэ барилдаан», стрельба из традиционного бурятского лука «сурхарбаан», конные скачки «мори урилдаан», гиревой спорт, шахматы «шатар», разбивание хребтовой кости «hээр шаалган (сээр хухалха)», бурятская традиционная игра в кости «шагай наадан», троеборье «эрын гурбан наадан». Эти дисциплины включены в общекомандный зачёт.
Помимо основных соревнований пройдут состязания по поднятию ловчего шеста с земли «адуушанай тэмсээн», конкурс конного убранства и снаряжений «морин эрдэни», конкурс «мориной соло», праздник кумыса «сэгээнэй найр», показательное выступление конной стрельбы из лука «моритай харбагшад». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
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В Бурятии скачки «Сурхарбаана» перенесут на новое место
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