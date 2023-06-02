Жительница Бурятии устроила стихийную свалку на берегу реки

Женщину оштрафовали и заставили убрать свою помойку
Всё произошло в селе Эрхирик в пригородном Заиграевском районе Бурятии. На берегу Уды обнаружили мусорную кучу – кто-то выбросил там коробки, использованную тару и даже одежду с обувью. Часть отходов лежала в пакетах, остальное – прямо на земле.
Как выяснилось, свалку у реки устроила местная жительница. Сотрудники Бурприроднадзора заставили её всё убрать. На женщину также составили протокол по части 4 статьи 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов»).
В ведомстве призвали сообщать о нарушителях, которые выбрасывают различный мусор прямо из своих автомобилей. Жителей республики просят снимать их на камеру и отправлять фото и видео в Бурприроднадзор.
С января ответственность для любителей сорить таким образом ужесточилась. Размер штрафа зависит от транспортного средства. Например, физическому лицу, выбросившему мусор из легковушки, придётся выложить до 15-ти, а юридическому – до 50 тысяч рублей. Если из грузовика – то уже до 50 и 120 тысяч соответственно. При повторном нарушении машину или прицеп и вовсе могут конфисковать.
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