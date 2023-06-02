С самой полезной привычки начали лето сотни горожан и гостей столицы Бурятии
1 июня, в Международный день защиты детей, в Улан-Удэ провели зарядку чемпионка России, Европы и мира по ушу Алина Фёдорова и трёхкратный чемпион мира Андрей Рассадин. Спортивное мероприятие на центральном стадионе совпало с открытием летнего фестиваля «Готов к труду и обороне».
- На летний фестиваль прибыли более 50 детишек от 12 до 15 лет из 5 районов Бурятии, - обратился к участникам министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев. - Лучшие по итогам фестиваля поедут в международный детский центр «Артек».
В зарядке приняли участие жители и гости Улан-Удэ, дети, спортсмены и спортивные работники. После были вручены знаки ГТО спортсменам, сдавшим нормативы.
В Улан-Удэ провели зарядку с чемпионами
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