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В Улан-Удэ провели зарядку с чемпионами

В Улан-Удэ провели зарядку с чемпионами
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
С самой полезной привычки начали лето сотни горожан и гостей столицы Бурятии

1 июня, в Международный день защиты детей, в Улан-Удэ провели зарядку чемпионка России, Европы и мира по ушу Алина Фёдорова и трёхкратный чемпион мира Андрей Рассадин. Спортивное мероприятие на центральном стадионе совпало с открытием летнего фестиваля «Готов к труду и обороне».

- На летний фестиваль прибыли более 50 детишек от 12 до 15 лет из 5 районов Бурятии, - обратился к участникам министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев. - Лучшие по итогам фестиваля поедут в международный детский центр «Артек».

В зарядке приняли участие жители и гости Улан-Удэ, дети, спортсмены и спортивные работники. После были вручены знаки ГТО спортсменам, сдавшим нормативы.
Улан-Удэ Бурятия зарядка спорт фестиваль ГТО

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