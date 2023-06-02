Молодёжь Бурятии в числе призёров «Российской студенческой весны»

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта РБ

Студенты республики стали лауреатами и дипломантами фестиваля



В эти дни XXXI всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» объединил 3500 конкурсантов из более чем 80 регионов России. Бурятия стала одной из самых многочисленных команд. Лауреатами фестиваля стали участники по десяти творческим направлениям.



- Прошлый год для Бурятии стал победным и нашей молодёжи удалось завоевать гран-при фестиваля, но и в этом году в отдельных номинациях удалось завоевать призовые места, - рассказал министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.



Лауреатом I степени стал студент Восточно-Сибирского государственного института культуры Анатолий Иванов с номером в театральном направлении «Кто будет моим гостем?».



Дипломом I степени отмечен и студенческий фольклорный ансамбль «Ульгэр» Восточно-Сибирского государственного института культуры в вокальном направлении.



В вокальном направлении студенческий фольклорный ансамбль «Ульгэр» Восточно-Сибирского государственного института культуры стал лауреатом I степени.



За творческий номер «Стороною дождь» в вокальном направлении лауреатом II степени стала Яна Кислицина. Ещё один сольный номер Гэрэлмы Галсановой под названием «Ар Ховчийн унага» получил специальный приз «За сохранение традиций своего народа».



Кроме этого, призовое место занял театр танца «КапуЧЧино» Восточно-Сибирского государственного института культуры. Он награждён дипломом лауреата III степени.



По информации пресс-службы министерства спорта и молодёжной политики РБ, в следующем году фестиваль пройдёт в Саратовской области.

