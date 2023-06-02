В Бурятии отметили победителей конкурса «Пробуждая сердца»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Церемония награждения прошла на городском празднике



1 июня в Улан-Удэ на городском празднике детства «Краски Малой Родины», посвящённом Международному дню защиты детей и 100-летию Республики Бурятия, наградили победителей региона по выразительному чтению наизусть произведений по теме Великой Отечественной войны. Конкурс проводился в память о сопредседателе центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Василии Семёновиче Лановом, народном артисте СССР, Герое Труда РФ.



Победителями всероссийского творческого конкурса «Пробуждая сердца» в Бурятии стали:

1. Арюна Т.;

2. Павел И.;

3. Элбэг Ц.;

4. Василиса Е.;

5. Вячеслава С.;

6. Анна П.;

7. Эрдэни Г.;

8. Марианна Р.;

9. Григорий Ш.;

10. Александра С.;

11. Дмитрий Е.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, в конкурсе принимали участие граждане России в возрасте от 12 лет и старше, а также творческие и семейные коллективы. Конкурсанты участвовали в 4 номинациях:

- Выразительное чтение наизусть произведений русских и советских классиков;

- Выразительное чтение наизусть произведений по теме Великой Отечественной войны;

- Творческая постановка по мотивам произведений русской и советской классики в исполнении коллектива;

- Стихи собственного сочинения, посвящённые темам Родины, героизма, в том числе о героях нашего времени.



