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В Бурятии отметили победителей конкурса «Пробуждая сердца»

В Бурятии отметили победителей конкурса «Пробуждая сердца»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Церемония награждения прошла на городском празднике

1 июня в Улан-Удэ на городском празднике детства «Краски Малой Родины», посвящённом Международному дню защиты детей и 100-летию Республики Бурятия, наградили победителей региона по выразительному чтению наизусть произведений по теме Великой Отечественной войны. Конкурс проводился в память о сопредседателе центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Василии Семёновиче Лановом, народном артисте СССР, Герое Труда РФ.

Победителями всероссийского творческого конкурса «Пробуждая сердца» в Бурятии стали:
1. Арюна Т.;
2. Павел И.;
3. Элбэг Ц.;
4. Василиса Е.;
5. Вячеслава С.;
6. Анна П.;
7. Эрдэни Г.;
8. Марианна Р.;
9. Григорий Ш.;
10. Александра С.;
11. Дмитрий Е.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, в конкурсе принимали участие граждане России в возрасте от 12 лет и старше, а также творческие и семейные коллективы. Конкурсанты участвовали в 4 номинациях:
- Выразительное чтение наизусть произведений русских и советских классиков;
- Выразительное чтение наизусть произведений по теме Великой Отечественной войны;
- Творческая постановка по мотивам произведений русской и советской классики в исполнении коллектива;
- Стихи собственного сочинения, посвящённые темам Родины, героизма, в том числе о героях нашего времени.

Бурятия конкурс награждение

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