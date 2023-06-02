Ребятам вручили премии имени Р.С. Мэрдыгеева
1 июня в музее истории города Улан-Удэ подвели итоги городского конкурса детского художественного творчества на премию имени Романа Сидоровича Мэрдыгеева, основоположника бурятского изобразительного искусства, народного художника Бурятской АССР. Конкурс проводился среди учащихся детских школ искусств и детской художественной школы им. Мэрдыгеева.
На конкурс было представлено 203 работы по декоративно-прикладному и художественному искусству. В этом году звания лауреатов удостоились 15 ребят: Соня М., Артём К., Диана Э., Мишэл Б., Оюна О., Алексей К., Нунэ К., Бэлигма С., Алтана Ш., Дарима Д., Диана О., Нарана Г., Маргарита С., Ирина Б., Владимир К. Премию от семьи Мэрдыгеевых получила Аяна О.
- Конкурс проводится с 2001 года для выявления и поддержки одарённых детей, создания условий для раскрытия художественного творчества учащихся, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ премировали юных художников
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В прошлом прима Монгольского театра оперы и балета, а ныне педагог и балетмейстер Хоролдаваа Гэрэлчимэг рассказала, чем улан-удэнского удивит неоклассический балет из соседней страны
Изобретение пригодится для рекультивации нарушенных земель
МСЭ проведут заочно, только по документам из медицинской организации
Ребятам вручили премии имени Р.С. Мэрдыгеева
Борис Соколов приехал в родной Улан-Удэ на юбилей республики
В Даурском заповеднике поделились радостными новостями
Он появится на месте автовокзала, куда приходят автобусы из Улан-Удэ
В республике завершился профессиональный педагогический конкурс
Спортсмены станут участниками Летних игр паралимпийцев
Студенты республики стали лауреатами и дипломантами фестиваля
На водоёмах республики погибли уже два человека
Глава Бурятии посетил все презентационные площадки
Не повезло зрителям, которые приобрели их по «Пушкинской карте»
Гостям провели экскурсию
В ней наметился неожиданный поворот