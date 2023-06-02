В Улан-Удэ премировали юных художников

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Ребятам вручили премии имени Р.С. Мэрдыгеева



1 июня в музее истории города Улан-Удэ подвели итоги городского конкурса детского художественного творчества на премию имени Романа Сидоровича Мэрдыгеева, основоположника бурятского изобразительного искусства, народного художника Бурятской АССР. Конкурс проводился среди учащихся детских школ искусств и детской художественной школы им. Мэрдыгеева.



На конкурс было представлено 203 работы по декоративно-прикладному и художественному искусству. В этом году звания лауреатов удостоились 15 ребят: Соня М., Артём К., Диана Э., Мишэл Б., Оюна О., Алексей К., Нунэ К., Бэлигма С., Алтана Ш., Дарима Д., Диана О., Нарана Г., Маргарита С., Ирина Б., Владимир К. Премию от семьи Мэрдыгеевых получила Аяна О.



- Конкурс проводится с 2001 года для выявления и поддержки одарённых детей, создания условий для раскрытия художественного творчества учащихся, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

