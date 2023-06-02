По Иркутску проедет «бардовский» троллейбус

В День города для иркутян заработает передвижная концертная площадка
3 июня, в День города, в Иркутске будет работать передвижная концертная площадка «Синий троллейбус Булата Окуджавы». Во время поездки прозвучат песни в исполнении артистов областного клуба бардовской песни.
Синий троллейбус будет отправляться с улицы Свердлова (рядом с бизнес-центром на Свердлова, 23а) в 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Возрастное ограничение: 6+.
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