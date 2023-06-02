Посадки прошли на улице Сахьяновой
С прошлого года при озеленении в Улан-Удэ перешли от количества к качеству. Городское лесничество теперь высаживает крупные, большие саженцы, рассказали в комитете городского хозяйства.
В посадках крупномерных саженцев на улице Сахьяновой принимали участие и сотрудники Минприроды Бурятии.
Всего этой весной и в начале лета в Улан-Удэ высадят более 3300 саженцев яблони, калины, клёна Гиннала, смородины двуиглой, дёрена белого, миндаля, можжевельника, рябины, ели, шиповника, акации, берёзы, серебристого тополя, боярышника и других.
- Часть этих саженцев - с площадки муниципального питомника для выращивания зелёных насаждений, которую открыли летом прошлого года впервые с советских времён для экономии бюджетных средств и решения проблемы недостатка качественных саженцев для озеленения города, - поясняет директор городского лесничества Виктория Утесова.
Также этим летом запланирована посадка цветов на площади более 8 тыс. кв. м и устройство газонов на площади 10 тыс. кв. м.
Комплексная работа с зелёными насаждениями в Улан-Удэ ведётся в рамках муниципальной программы «Зелёный город», инициированной в 2019 году, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ высадили липу и рябину
Общество, Фото:
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