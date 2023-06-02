Осенью в Иркутске пройдут «Байкальские духовые Ассамблеи»

Фестиваль проведут в середине сентября



Всероссийский фестиваль-конкурс духового инструментального исполнительства «Байкальские духовые Ассамблеи» (6+) состоится в Иркутске с 13 по 18 сентября. Завершён первый отборочный этап участников. В адрес организаторов поступило около 100 заявок от оркестров, ансамблей и солистов-исполнителей из 17 регионов России.



– «Байкальские духовые Ассамблеи» проводятся в Иркутске уже в третий раз. С 2021 года фестиваль-конкурс объединил более 2300 музыкантов из 20 регионов страны, – отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.



В первом отборочном этапе фестиваля-конкурса «Байкальские духовые Ассамблеи» приняли участие 659 человек. Это самодеятельные и профессиональные музыканты в возрасте от 10 до 90 лет. В 2023 году впервые заявки направили шесть регионов страны: Краснодарский край, Республика Мордовия, Ульяновская, Курганская, Самарская и Сахалинская области



Конкурсная комиссия под председательством заслуженного работника культуры, вице-президента ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова» Анатолия Цепа приступила к просмотру видеоматериалов. Лучшие коллективы и музыканты станут участниками второго очного этапа конкурса и приедут в сентябре на прослушивания, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



– Во время проведения «Байкальских духовых Ассамблей» планируется конкурс музыкального мастерства, творческие лаборатории и масштабная фестивальная программа. Музыканты выйдут на улицы города. Для жителей и гостей столицы Восточной Сибири будет организовано несколько ярких концертных выступлений профессиональных и военных оркестров России, – отметила директор Иркутского областного дома народного творчества Людмила Герда.



Возрастное ограничение: 6+.

