Она появится в дацане на берегу Байкала
Пару недель назад в Байкальском дацане «Дамба Даржалин», который находится около села Дулан в прибрежном Кабанском районе Бурятии, начали возводить семиметровую статую Варуны (Лусууд Хана). Это король Нагов, или духов воды.
Строительство статуи, как и сбор денег на неё, продолжается. Все реквизиты для перечисления средств есть в районной группе «Кабанск-инфо.24/7». Имена тех, кто внесёт свой вклад в создание сооружения, пообещали заложить в него при закладке «шун» ( это внутреннее содержание статуи, которое состоит из буддийских реликвий – священных сутр и бумбэ).
Ширээтэ лама Байкальского дацана Жаргал Санжиев напомнил: король Варуна – это владыка вод мирового океана, из которых зародился мир.
- В буддизме поклонение королю Нагов очищает карму, излечивает от болезней, приносит мир, счастье и богатство, – цитирует его «Кабанск-инфо.24/7». – Байкальский дацан расположен на берегу священного озера. Его главная цель – создание гармонии между человеком и окружающим миром, проведение молебнов Лусууд. Всё в природе имеет первоэлемент воды.
В Бурятии продолжается строительство семиметровой статуи короля Нагов
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