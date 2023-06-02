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В Бурятии продолжается строительство семиметровой статуи короля Нагов

В Бурятии продолжается строительство семиметровой статуи короля Нагов
Общество,  Фото:"Кабанск-инфо"
Она появится в дацане на берегу Байкала

Пару недель назад в Байкальском дацане «Дамба Даржалин», который находится около села Дулан в прибрежном Кабанском районе Бурятии, начали возводить семиметровую статую Варуны (Лусууд Хана). Это король Нагов, или духов воды.

Строительство статуи, как и сбор денег на неё, продолжается. Все реквизиты для перечисления средств есть в районной группе «Кабанск-инфо.24/7». Имена тех, кто внесёт свой вклад в создание сооружения, пообещали заложить в него при закладке «шун» ( это внутреннее содержание статуи, которое состоит из буддийских реликвий – священных сутр и бумбэ).

Ширээтэ лама Байкальского дацана Жаргал Санжиев напомнил: король Варуна – это владыка вод мирового океана, из которых зародился мир.

- В буддизме поклонение королю Нагов очищает карму, излечивает от болезней, приносит мир, счастье и богатство, – цитирует его «Кабанск-инфо.24/7». – Байкальский дацан расположен на берегу священного озера. Его главная цель – создание гармонии между человеком и окружающим миром, проведение молебнов Лусууд. Всё в природе имеет первоэлемент воды.

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