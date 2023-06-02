В Бурятии простились с погибшим на СВО 31-летним добровольцем

Его посмертно представили к двум наградам



В четверг, 1 июня, в Тункинском районе Бурятии проводили в последний путь 31-летнего Тимура Пахунова, чья жизнь оборвалась 2 апреля во время проходящей на Украине специальной военной операции. Он погиб в боях за Угледар и Артёмовск, сообщается в районной группе «Тунка-инфо.24/7». Траурный митинг состоялся в посёлке Монды.



Тимур родился 21 февраля 1992 года и был самым младшим сыном в многодетной семье. Учился он в Мондинской школе, а окончив её, поступил в Бурятский лесопромышленный колледж. В 2010 году ушёл в армию и после срочной службы подписал контракт.



Когда родители и братья ушли из жизни, стал единственной поддержкой для своей старшей сестры. Тимур был добрым и отзывчивым человеком и никогда не отказывал в помощи.



На СВО наш земляк находился с первых дней, вступив в ряды добровольцев штурмовых отрядов. Его посмертно представили к двум наградам – медали «За отвагу» и «Чёрному железному кресту» за особые заслуги в период боевых действий и выполнение наиболее сложных задач. Глава Тунки Чингис Маншеев выразил глубокие соболезнования сестре погибшего.



