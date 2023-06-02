02 июня

01 июня

Популярное

В Бурятии простились с погибшим на СВО 31-летним добровольцем

В Бурятии простились с погибшим на СВО 31-летним добровольцем
Общество,  Фото:«Тунка-инфо.24/7»
Его посмертно представили к двум наградам

В четверг, 1 июня, в Тункинском районе Бурятии проводили в последний путь 31-летнего Тимура Пахунова, чья жизнь оборвалась 2 апреля во время проходящей на Украине специальной военной операции. Он погиб в боях за Угледар и Артёмовск, сообщается в районной группе «Тунка-инфо.24/7». Траурный митинг состоялся в посёлке Монды.

Тимур родился 21 февраля 1992 года и был самым младшим сыном в многодетной семье. Учился он в Мондинской школе, а окончив её, поступил в Бурятский лесопромышленный колледж. В 2010 году ушёл в армию и после срочной службы подписал контракт.

Когда родители и братья ушли из жизни, стал единственной поддержкой для своей старшей сестры. Тимур был добрым и отзывчивым человеком и никогда не отказывал в помощи.

На СВО наш земляк находился с первых дней, вступив в ряды добровольцев штурмовых отрядов. Его посмертно представили к двум наградам – медали «За отвагу» и «Чёрному железному кресту» за особые заслуги в период боевых действий и выполнение наиболее сложных задач. Глава Тунки Чингис Маншеев выразил глубокие соболезнования сестре погибшего.

смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В пригородном селе Бурятии неизвестные безобразничают на детской площадке
В пригородном селе Бурятии неизвестные безобразничают на детской площадке
Общество, 02.06.2023
Там поломались качели, а песочницу облюбовали собаки
В Бурятии простились с погибшим на СВО 31-летним добровольцем
В Бурятии простились с погибшим на СВО 31-летним добровольцем
Общество, 02.06.2023
Его посмертно представили к двум наградам

В Бурятии некоторые скотовладельцы скрывают падёж животных
В Бурятии некоторые скотовладельцы скрывают падёж животных
Общество, 02.06.2023
А ещё они не придают значения гибели коров после тяжёлого отёла
Чрезвычайно высокую пожарную опасность опять прогнозируют в Бурятии
Чрезвычайно высокую пожарную опасность опять прогнозируют в Бурятии
Общество, 02.06.2023
Она ожидается сразу в трёх районах республики
Бурятский детский омбудсмен побывала в улан-удэнском СИЗО
Бурятский детский омбудсмен побывала в улан-удэнском СИЗО
Общество, 02.06.2023
Наталья Ганькина поздравила подростков с Днём защиты детей
Район Улан-Удэ поздравят с днём рождения
Район Улан-Удэ поздравят с днём рождения
Общество, 02.06.2023
В Советском районе объявлен конкурс для образовательных учреждений
В соцсетях вновь разгорелся громкий скандал из-за «поцелуя Байкала»
В соцсетях вновь разгорелся громкий скандал из-за «поцелуя Байкала»
Общество, 02.06.2023
Жители Бурятии в очередной раз потребовали запретить сомнительное развлечение
В Бурятии возможна гроза
В Бурятии возможна гроза
Общество, 02.06.2023
Порывы ветра достигнут 14 м/с
Улан-Удэ присоединится ко Всемирному дню окружающей среды
Улан-Удэ присоединится ко Всемирному дню окружающей среды
Общество, 01.06.2023
В рамках фестиваля можно будет сдать макулатуру, батарейки и пластиковые бутылки
В Бурятии проведут соревнования по самбо, пауэрлифтингу и эндуро
В Бурятии проведут соревнования по самбо, пауэрлифтингу и эндуро
Общество, 01.06.2023
А юные футболисты определят сильнейшие команды республики
Этап кубка России по альпинизму проведут в Иркутской области
Этап кубка России по альпинизму проведут в Иркутской области
Общество, 01.06.2023
Соревнования состоятся в Слюдянском районе
В Улан-Удэ состоится вечер, посвящённый выдающемуся музыковеду
В Улан-Удэ состоится вечер, посвящённый выдающемуся музыковеду
Общество, 01.06.2023
Мероприятие посвятят 75-летию со дня рождения Надежды Цибудеевой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^