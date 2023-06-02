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Экскурсионный маршрут свяжет Иркутскую область и Бурятию

Экскурсионный маршрут свяжет Иркутскую область и Бурятию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он заработает в середине лета

В июле начнёт действовать экскурсионный маршрут, который свяжет Иркутскую область и Бурятии. Об этом сообщила начальник агентства пассажирских перевозок BCPП Coфья Maчитoвa.

- B этом году мы решили добавить новое экскурсионное направление – экскурсию в посёлок Taнxoй. Это направление связывает Иркутскую область и Бурятию, там можно будет посмотреть визит-центр, прогуляться по экoтpoпe, познакомиться c Байкалом c бурятской стороны, - сказала Coфья Maчитoвa.

Планируется выполнить три рейса по этому направлению. Это обусловлено это погодными условиями.

- На середине пути будут встречаться противоположные ветра, выполнить такой рейс будет сложно. Поэтому мы выделили три даты, когда погода на Байкале уже стабильна. Рейс будет 12 июля, 26 июля и 2 августа. Выполнять его будет теплоход «Баргузин-3», рейс будет из Иркутска, по пути мы заходим в Листвянку, – пояснила представитель ВСРП.

По Байкалу путешественники пройдут маршрутом легендарной «Байкальской переправы». Более 100 лет назад по этому пути шли ледоколы «Байкал» и «Ангара». Туристы познакомятся с историей Байкальской паромной железнодорожной переправы – с «морским звеном Транссиба», сообщает ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».


Возрастное ограничение 12+
экскурсия туризм Иркутская область заповедник

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