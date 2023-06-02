02 июня

01 июня

Популярное

В Бурятии некоторые скотовладельцы скрывают падёж животных

В Бурятии некоторые скотовладельцы скрывают падёж животных
Общество,  Фото:pixabay.com
А ещё они не придают значения гибели коров после тяжёлого отёла

На минувшей неделе стало известно, что на животноводческой стоянке возле джидинского села Ёнхор произошла вспышка бруцеллёза. Опасное заболевание – в том числе и для человека – выявили сразу у 21 животного. Их отправили на убой, а туши потом утилизировали.

В районе тут же собрали противоэпизоотическую комиссию, определили дальнейшие действия, чтобы не допустить распространения бруцеллёза, и взялись за локализацию очага. Там запланировали трёхкратную дезинфекцию. Весь здоровый скот, содержащийся в пострадавшем хозяйстве, изолировали.

В республиканском управлении ветеринарии тем временем назвали возможные причины вспышки – несанкционированный ввоз инфицированных животных,  заражение здоровых при контакте с больными, в том числе – дикими, и бесконтрольное осеменение коров и тёлок.

- Возбудитель заболевания передаётся алиментарным путём – при контакте с больным скотом, с абортированными плодами, плодными оболочками и околоплодной жидкостью, через повреждённую кожу, слизистые дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, половых органов и конъюнктиву, – пояснили в ведомстве. – Передача также возможна через заражённую воду, корм и продукцию животного происхождения.

Источником инфекции могут стать и люди, контактировавшие с сельхозживотными с бруцеллёзом. Ситуация усугубляется из-за того, что некоторые владельцы скота скрывают от ветеринарных специалистов его несогласованное и бесконтрольное перемещение, не придают значение абортам, появлению мёртвого или нежизнеспособного приплода и падежу коров после тяжёлых отёлов.

Чтобы уберечь скотину от заражения, необходимо предоставлять её для осмотра по требованию ветврача, ежегодно исследовать КРС, МРС и лошадей на бруцеллёз и проверять перед тем, как недавно приобретённые присоединятся к общему стаду. Нужно следить и за тем, чтобы при выпасе или на водопое не смешивались животные из разных стад и отар. При падеже или появлении мёртвого потомства следует сообщить об этом в ветеринарную службу.

У животных бруцеллёз может протекать безо всяких симптомов, потому для его выявления требуются плановые серологические исследования. Если же заразится человек, он и вовсе рискует остаться инвалидом.

- Заболевание начинается остро и характеризуется поражением кровеносных сосудов, нервной системы и костно-суставного аппарата. Иногда могут возникнуть психические расстройства. Болезнь длится в среднем три месяца, но иногда затягивается на один-два года и более. Стойкие остаточные явления после перенесённого бруцеллёза могут привести к инвалидности, – пояснили ранее в управлении ветеринарии.
скот животные бруцеллёз болезнь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии некоторые скотовладельцы скрывают падёж животных
В Бурятии некоторые скотовладельцы скрывают падёж животных
Общество, 02.06.2023
А ещё они не придают значения гибели коров после тяжёлого отёла
Чрезвычайно высокую пожарную опасность опять прогнозируют в Бурятии
Чрезвычайно высокую пожарную опасность опять прогнозируют в Бурятии
Общество, 02.06.2023
Она ожидается сразу в трёх районах республики
Бурятский детский омбудсмен побывала в улан-удэнском СИЗО
Бурятский детский омбудсмен побывала в улан-удэнском СИЗО
Общество, 02.06.2023
Наталья Ганькина поздравила подростков с Днём защиты детей
Район Улан-Удэ поздравят с днём рождения
Район Улан-Удэ поздравят с днём рождения
Общество, 02.06.2023
В Советском районе объявлен конкурс для образовательных учреждений
В соцсетях вновь разгорелся громкий скандал из-за «поцелуя Байкала»
В соцсетях вновь разгорелся громкий скандал из-за «поцелуя Байкала»
Общество, 02.06.2023
Жители Бурятии в очередной раз потребовали запретить сомнительное развлечение
В Бурятии возможна гроза
В Бурятии возможна гроза
Общество, 02.06.2023
Порывы ветра достигнут 14 м/с
Улан-Удэ присоединится ко Всемирному дню окружающей среды
Улан-Удэ присоединится ко Всемирному дню окружающей среды
Общество, 01.06.2023
В рамках фестиваля можно будет сдать макулатуру, батарейки и пластиковые бутылки
В Бурятии проведут соревнования по самбо, пауэрлифтингу и эндуро
В Бурятии проведут соревнования по самбо, пауэрлифтингу и эндуро
Общество, 01.06.2023
А юные футболисты определят сильнейшие команды республики
Этап кубка России по альпинизму проведут в Иркутской области
Этап кубка России по альпинизму проведут в Иркутской области
Общество, 01.06.2023
Соревнования состоятся в Слюдянском районе
В Улан-Удэ состоится вечер, посвящённый выдающемуся музыковеду
В Улан-Удэ состоится вечер, посвящённый выдающемуся музыковеду
Общество, 01.06.2023
Мероприятие посвятят 75-летию со дня рождения Надежды Цибудеевой
В Забайкалье звёзды кино прошли по багуловой дорожке
В Забайкалье звёзды кино прошли по багуловой дорожке
Общество, 01.06.2023
В Чите состоялась торжественная церемония открытия Забайкальского кинофестиваля
В Иркутске временно ограничат розничную продажу алкоголя
В Иркутске временно ограничат розничную продажу алкоголя
Общество, 01.06.2023
Город отметит своё 362-летие в эту субботу, 3 июня

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^