В Бурятии некоторые скотовладельцы скрывают падёж животных

А ещё они не придают значения гибели коров после тяжёлого отёла
На минувшей неделе стало известно, что на животноводческой стоянке возле джидинского села Ёнхор произошла вспышка бруцеллёза. Опасное заболевание – в том числе и для человека – выявили сразу у 21 животного. Их отправили на убой, а туши потом утилизировали.
В районе тут же собрали противоэпизоотическую комиссию, определили дальнейшие действия, чтобы не допустить распространения бруцеллёза, и взялись за локализацию очага. Там запланировали трёхкратную дезинфекцию. Весь здоровый скот, содержащийся в пострадавшем хозяйстве, изолировали.
В республиканском управлении ветеринарии тем временем назвали возможные причины вспышки – несанкционированный ввоз инфицированных животных, заражение здоровых при контакте с больными, в том числе – дикими, и бесконтрольное осеменение коров и тёлок.
- Возбудитель заболевания передаётся алиментарным путём – при контакте с больным скотом, с абортированными плодами, плодными оболочками и околоплодной жидкостью, через повреждённую кожу, слизистые дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, половых органов и конъюнктиву, – пояснили в ведомстве. – Передача также возможна через заражённую воду, корм и продукцию животного происхождения.
Источником инфекции могут стать и люди, контактировавшие с сельхозживотными с бруцеллёзом. Ситуация усугубляется из-за того, что некоторые владельцы скота скрывают от ветеринарных специалистов его несогласованное и бесконтрольное перемещение, не придают значение абортам, появлению мёртвого или нежизнеспособного приплода и падежу коров после тяжёлых отёлов.
Чтобы уберечь скотину от заражения, необходимо предоставлять её для осмотра по требованию ветврача, ежегодно исследовать КРС, МРС и лошадей на бруцеллёз и проверять перед тем, как недавно приобретённые присоединятся к общему стаду. Нужно следить и за тем, чтобы при выпасе или на водопое не смешивались животные из разных стад и отар. При падеже или появлении мёртвого потомства следует сообщить об этом в ветеринарную службу.
У животных бруцеллёз может протекать безо всяких симптомов, потому для его выявления требуются плановые серологические исследования. Если же заразится человек, он и вовсе рискует остаться инвалидом.
- Заболевание начинается остро и характеризуется поражением кровеносных сосудов, нервной системы и костно-суставного аппарата. Иногда могут возникнуть психические расстройства. Болезнь длится в среднем три месяца, но иногда затягивается на один-два года и более. Стойкие остаточные явления после перенесённого бруцеллёза могут привести к инвалидности, – пояснили ранее в управлении ветеринарии.