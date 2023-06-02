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Чрезвычайно высокую пожарную опасность опять прогнозируют в Бурятии

Чрезвычайно высокую пожарную опасность опять прогнозируют в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она ожидается сразу в трёх районах республики

В Бурятии вновь объявили высокий, четвёртый класс пожарной опасности. В пятницу, 2 июня, её обещают в Улан-Удэ и восьми районах – Заиграевском, Кабанском, Кяхтинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском.

Ещё в трёх – Баунтовском, Иволгинском и Курумканском – ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность V класса. Об этом сообщает республиканское управление МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

С 1 мая по всей Бурятии действует особый противопожарный режим. В это время запрещено разводить костры, сжигать сухую растительность и мусор. Под табу также – вход и въезд в леса. Жителей республики призывают соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.
лесные пожары пожароопасный период МЧС

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