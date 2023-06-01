1 июня в Бурятии росгвардейцы поздравили детей

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

В том числе они навестили маленьких подшефных



В Международный день защиты детей представители Росгвардии посетили своих маленьких подшефных – воспитанников дома ребёнка «Аистёнок». Заместитель начальника кправления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии полковник полиции Сергей Звездин вручил администрации «Аистенка» подарочный сертификат сети магазинов детских товаров.



- Весь наш личный состав откликнулся помочь детишкам, подарить им праздник. Спасибо всем воспитателям, врачам дома ребёнка за вашу заботу, за доброту и тепло к детишкам. Поздравляю всех с этим замечательным праздником – Днём защиты детей, - поздравил персонал и воспитанников детского дома Сергей Звездин.



Ребятишки вместе с воспитателями показали для гостей представление «Здравствуй, лето красное!»



Главный врач детского дома Аюр Бимбаев вручил росгвардейцам благодарственное письмо и выразил признательность за помощь. Уже более 20 лет сотрудники вневедомственной охраны оказывают помощь дому ребенка. Патронаж над детским домом «Аистенок» стал доброй традицией и для личного состава Росгвардии.



В районных подразделениях вневедомственной охраны также прошли мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Отделение вневедомственной охраны по Хоринскому и Кижингинскому районам учредило призы для соревнований по мини-футболу среди детей в с. Хоринск, а на центральной площади в Кижинге сотрудники и члены профсоюза вневедомственной охраны угощали детей мороженым.



В Багдарине росгвардейцы провели спортивную зарядку для детей, посещающих летнюю пришкольную площадку. Сотрудники показали комплекс упражнений, которые школьники выполняли с большим удовольствием, и поздравили детей с праздником.

