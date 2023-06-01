В том числе они навестили маленьких подшефных
В Международный день защиты детей представители Росгвардии посетили своих маленьких подшефных – воспитанников дома ребёнка «Аистёнок». Заместитель начальника кправления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии полковник полиции Сергей Звездин вручил администрации «Аистенка» подарочный сертификат сети магазинов детских товаров.
- Весь наш личный состав откликнулся помочь детишкам, подарить им праздник. Спасибо всем воспитателям, врачам дома ребёнка за вашу заботу, за доброту и тепло к детишкам. Поздравляю всех с этим замечательным праздником – Днём защиты детей, - поздравил персонал и воспитанников детского дома Сергей Звездин.
Ребятишки вместе с воспитателями показали для гостей представление «Здравствуй, лето красное!»
Главный врач детского дома Аюр Бимбаев вручил росгвардейцам благодарственное письмо и выразил признательность за помощь. Уже более 20 лет сотрудники вневедомственной охраны оказывают помощь дому ребенка. Патронаж над детским домом «Аистенок» стал доброй традицией и для личного состава Росгвардии.
В районных подразделениях вневедомственной охраны также прошли мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Отделение вневедомственной охраны по Хоринскому и Кижингинскому районам учредило призы для соревнований по мини-футболу среди детей в с. Хоринск, а на центральной площади в Кижинге сотрудники и члены профсоюза вневедомственной охраны угощали детей мороженым.
В Багдарине росгвардейцы провели спортивную зарядку для детей, посещающих летнюю пришкольную площадку. Сотрудники показали комплекс упражнений, которые школьники выполняли с большим удовольствием, и поздравили детей с праздником.
1 июня в Бурятии росгвардейцы поздравили детей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сержант Пелагея Башурова была и снайпером, и санитаром
В том числе они навестили маленьких подшефных
Спортсмены выиграли «серебро» и «бронзу»
Будут открыты 423 организации отдыха детей и их оздоровления
Поздравления детям раздавали направо и налево
Регион получил статус «благополучия по ящуру»
Многим жителям республики не понравилось, что псов теперь придётся держать на привязи
В парках города появились новые берёзовые аллеи
«Что не так?» - интересовались горожане
Спортсмены стали обладателями 38 медалей разного достоинства
Александр Халтагаров стал лучшим в «классической программе»
Оставшийся без присмотра скот увезли на «штрафстоянку»
Вчера в Бурятии завершилось рейтинговое голосование за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Юрий Любовников имеет спортивные разряды по нескольким видам спорта
100 саженцев высадили в Закаменском районе