В Улан-Удэ пояснили, зачем меняют прошлогоднюю плитку на остановке

«Что не так?» - интересовались горожане



На трамвайной остановке «Республиканская больница» в Улан-Удэ снимают прошлогоднюю плитку. Горожане задались вопросом, зачем нужен столь частный ремонт?



- На трамвайных остановках «Республиканская больница» демонтируют плитку, которую уложили в прошлом году. Вопрос: зачем? Что не так? – поинтересовался подписчик паблика «Аноним 03».



В комментариях пользователи Сети активно обсуждают эту публикацию. Многие негативно отнеслись к увиденному, некоторые острят: «Не спрашивайте, просто так надо», «Кого-то забыли при делёжке», «Вероятно, для укрепления держащихся на честном слове перил. Либо для замены старой плитки», «Ремонт дорог - самый прибыльный бизнес!»



В мэрии там же, в свою очередь, пояснили, что это подрядчик приводит остановку в порядок. Бюджетных средств на работы не потрачено, потому что всё делается по гарантии (она составляет пять лет с момента приёмки).



- На указанном участке подрядчиком в рамках гарантийных обязательств проводятся работы по приведению остановки в нормативное состояние. Все работы выполняются за счёт собственных средств и сил подрядчика, - пояснили в мэрии.



