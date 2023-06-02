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В Бурятии возможна гроза

В Бурятии возможна гроза
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Порывы ветра достигнут 14 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 2 июня по республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +18,+23, местами +11,+16.

В Улан-Удэ днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +19,+21.
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