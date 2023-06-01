100 саженцев высадили в Закаменском районе
В Закаменском районе Бурятии сотрудники лесхоза и лесничества, члены школьных лесничеств, депутаты, представители администрации, учителя и школьники приняли участие в международной акции «Сад Памяти».
В память о погибших в Великой Отечественной войне воинах на разных площадках были высажены 100 саженцев деревьев и кустарников - сосны, сакуры, яблони и груши.
- Сад Памяти - это наша благодарность за мирное небо над головой, это прекрасная возможность сказать нашим предкам спасибо. Мы уверены, что все саженцы приживутся, а территории, где мы их высадили, станут ещё красивее, - поделилась руководитель Закаменского лесхоза Дарима Санжеева.
В Бурятии в память об участниках Великой Отечественной войны высадили саженцы
Общество, Фото:
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