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В Бурятии в память об участниках Великой Отечественной войны высадили саженцы

В Бурятии в память об участниках Великой Отечественной войны высадили саженцы
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
100 саженцев высадили в Закаменском районе

В Закаменском районе Бурятии сотрудники лесхоза и лесничества, члены школьных лесничеств, депутаты, представители администрации, учителя и школьники приняли участие в международной акции «Сад Памяти».

В память о погибших в Великой Отечественной войне воинах на разных площадках были высажены 100 саженцев деревьев и кустарников - сосны, сакуры, яблони и груши.

- Сад Памяти - это наша благодарность за мирное небо над головой, это прекрасная возможность сказать нашим предкам спасибо. Мы уверены, что все саженцы приживутся, а территории, где мы их высадили, станут ещё красивее, - поделилась руководитель Закаменского лесхоза Дарима Санжеева.
саженцы деревьев озеленение

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