В Бурятии в память об участниках Великой Отечественной войны высадили саженцы

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

100 саженцев высадили в Закаменском районе



В Закаменском районе Бурятии сотрудники лесхоза и лесничества, члены школьных лесничеств, депутаты, представители администрации, учителя и школьники приняли участие в международной акции «Сад Памяти».



В память о погибших в Великой Отечественной войне воинах на разных площадках были высажены 100 саженцев деревьев и кустарников - сосны, сакуры, яблони и груши.



- Сад Памяти - это наша благодарность за мирное небо над головой, это прекрасная возможность сказать нашим предкам спасибо. Мы уверены, что все саженцы приживутся, а территории, где мы их высадили, станут ещё красивее, - поделилась руководитель Закаменского лесхоза Дарима Санжеева.

