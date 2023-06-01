01 июня

31 мая

Популярное

В районе Бурятии накажут владельцев коров, бродивших где попало

В районе Бурятии накажут владельцев коров, бродивших где попало
Общество,  Фото:«Мухоршибирь-инфо.24/7»
Оставшийся без присмотра скот увезли на «штрафстоянку»

Накануне в Мухоршибири изловили  коров и телёнка, которые паслись в непредназначенных для этого местах. Их поместили в специальный загон. Уже в конце дня за животными явились их хозяева, говорится в районной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».


На каждого из трёх владельцев КРС составили протокол. Теперь им грозят штрафы размером от одной до пяти тысяч рублей.

- Акты вместе с неопровержимыми доказательствами передадут в административную комиссию для назначения наказания, – сообщили в администрации сельского поселения «Мухоршибирское».

Подобный инцидент произошёл на минувшей неделе и в пригородном Иволгинском районе. Двух бычков, находившихся на свободном выпасе, доставили в пункт временного содержания. До этого две бурёнки бродили по улицам в микрорайоне Заречный в Северобайкальске. Хозяев вскоре вычислили и составили на них два протокола по статье 47.1 республиканского закона «Об административных правонарушениях» («Выгул домашних животных вне установленных мест»). Обоим придётся выплатить штраф.

На жвачных, которые гуляют сам по себе, без присмотра хозяев, обратили внимание в региональном отделении Народного фронта. Они оккупируют детские и мусорные площадки и раскурочивают там контейнеры с отходами. А ещё бесхозный скот бродит по городам и сёлам и провоцирует ДТП и нередко погибает из-за бесконтрольного выпаса – как, к примеру, было в апреле в Селенгинском районе. Тогда две коровы и бык отравились пестицидами. В Кяхте КРС – завсегдатай местных помоек, заявили общественники. В ряде районов республики по инициативе местных властей уже появились штрафстоянки для таких свободно разгуливающих бурёнок. Но их работа законом никак не регулируется.

коровы скот штраф

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Рекордное число жителей Бурятии проголосовало за благоустройство общественных пространств
Рекордное число жителей Бурятии проголосовало за благоустройство общественных пространств
Общество, 01.06.2023
Вчера в Бурятии завершилось рейтинговое голосование за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Бурятские шаманы помолятся за излечение людей от болезней
Бурятские шаманы помолятся за излечение людей от болезней
Общество, 01.06.2023
Для этого они проведут еженедельный обряд
В Улан-Удэ дачники задыхаются от мусорной вони
В Улан-Удэ дачники задыхаются от мусорной вони
Общество, 01.06.2023
По словам местных жителей, последний раз мусор вывозили в марте
Улан-Удэ празднично подсветят
Улан-Удэ празднично подсветят
Общество, 01.06.2023
Огни также засияют на телебашне
Улан-удэнцам устроят бесплатные экскурсии по городу
Улан-удэнцам устроят бесплатные экскурсии по городу
Общество, 01.06.2023
Их участников прокатят по столице Бурятии на «Львёнке» и «Волгабасе»
У медведей в Бурятии начался гон
У медведей в Бурятии начался гон
Общество, 01.06.2023
Специалисты объяснили, почему бурые хищники стали чаще попадаться на глаза людям

Из носа жительницы Бурятии вытащили пломбу
Из носа жительницы Бурятии вытащили пломбу
Общество, 01.06.2023
Как она там оказалась, женщина не знает
Гостем юбилея Бурятии станет автор и исполнитель Артур Ермак
Гостем юбилея Бурятии станет автор и исполнитель Артур Ермак
Общество, 01.06.2023

«Байкал-Daily» выяснил, почему его концерт приурочен к 100-летию республики

Улан-удэнцы рассказали, что их сильнее всего раздражает в начальниках
Улан-удэнцы рассказали, что их сильнее всего раздражает в начальниках
Общество, 01.06.2023
Большинство горожан нервируют вспыльчивые и некомпетентные руководители
В Улан-Удэ восстановили осыпавшуюся фреску Зорикто Доржиева
В Улан-Удэ восстановили осыпавшуюся фреску Зорикто Доржиева
Общество, 01.06.2023
Творение всемирно известного мастера разрушалось целых три года
В Бурятии сдают ЕГЭ по математике базового и профильного уровней
В Бурятии сдают ЕГЭ по математике базового и профильного уровней
Общество, 01.06.2023
На ЕГЭ по профильной математике пришли 1 789 человек
На главной площади Улан-Удэ возводят юрточный городок
На главной площади Улан-Удэ возводят юрточный городок
Общество, 01.06.2023
Там развернулась настоящая стройка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^