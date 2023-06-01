В районе Бурятии накажут владельцев коров, бродивших где попало

Оставшийся без присмотра скот увезли на «штрафстоянку»

















На жвачных, которые гуляют сам по себе, без присмотра хозяев,



Подобный инцидент произошёл на минувшей неделе и в пригородном Иволгинском районе. Двух бычков, находившихся на свободном выпасе, доставили в пункт временного содержания. До этого две бурёнки бродили по улицам в микрорайоне Заречный в Северобайкальске. Хозяев вскоре вычислили и составили на них два протокола по статье 47.1 республиканского закона «Об административных правонарушениях» («Выгул домашних животных вне установленных мест»). Обоим придётся выплатить штраф.На жвачных, которые гуляют сам по себе, без присмотра хозяев, обратили внимание в региональном отделении Народного фронта. Они оккупируют детские и мусорные площадки и раскурочивают там контейнеры с отходами. А ещё бесхозный скот бродит по городам и сёлам и провоцирует ДТП и нередко погибает из-за бесконтрольного выпаса – как, к примеру, было в апреле в Селенгинском районе. Тогда две коровы и бык отравились пестицидами. В Кяхте КРС – завсегдатай местных помоек, заявили общественники. В ряде районов республики по инициативе местных властей уже появились штрафстоянки для таких свободно разгуливающих бурёнок. Но их работа законом никак не регулируется.

Накануне в Мухоршибири изловили коров и телёнка, которые паслись в непредназначенных для этого местах. Их поместили в специальный загон. Уже в конце дня за животными явились их хозяева, говорится в районной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».На каждого из трёх владельцев КРС составили протокол. Теперь им грозят штрафы размером от одной до пяти тысяч рублей.- Акты вместе с неопровержимыми доказательствами передадут в административную комиссию для назначения наказания, – сообщили в администрации сельского поселения «Мухоршибирское».