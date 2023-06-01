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В Забайкалье звёзды кино прошли по багуловой дорожке

В Забайкалье звёзды кино прошли по багуловой дорожке
Общество,  Фото:пресс-служба министерства культуры Забайкалья
В Чите состоялась торжественная церемония открытия Забайкальского кинофестиваля

Юбилейный десятый Забайкальский международный кинофестиваль стартовал в Чите 31 мая. Традиционная багуловая дорожка и торжественная церемонии открытия прошли в краевой филармонии имени Олега Лундстрема.

В этом году по багуловой дорожке прошлись такие именитые артисты, как Ирина Старшенбаум и Пётр Рыков, президент кинофестиваля – народный артист РСФСР Александр Михайлов в сопровождении супруги. Затем собравшихся читинцев поприветствовали актриса Ирина Алферова в сопровождении председателя оргкомитета фестиваля Виктора Шкулева, Александр Попов, актриса Евгения Дмитриева и режиссёр, председатель жюри основного конкурса Сергей Урсуляк, члены международного жюри – режиссёры Яо Ван и Маджид Эсмаили, председатель жюри номинации «Новый взгляд» Макар Запорожский в сопровождении актрисы Мирославы Михайловой, а также члены жюри этой же номинации забайкальцы Екатерина Катеринич и Глеб Полетаев.

Следом по дорожке прошли артисты Елена Ксенофонтова и Валерий Баринов, Евгений Дятлов, Ольга Красько и Сергей Фёдоров, Ирина Медведева и забайкалец Дмитрий Павленко, Анна Банщикова и Николай Бочкарев, а также Маргарита Колотилина, Александр Шпагин, генеральный директор фестиваля Лилия Савина, программный директор Мария Безенкова и член экспертного жюри международного конкурса Руслан Абашин и другие как всероссийские, так и забайкальские звезды.

Торжественная церемония открытия началась с видеоролика о десятилетней истории кинофестиваля. За девять лет их посетило более 60 тысяч зрителей, которые увидели более шестисот конкурсных фильмов. После со своими музыкальными номерами выступили такие артисты, как Евгений Дятлов, Дмитрий Харатьян и Алика Смехова, приглашённый солист центрального военного оркестра Николай Рябуха, а также забайкальские, ещё совсем юные артисты – воспитанники образцового ансамбля танца «Кирилловцы».

В этом году международный охват фестиваля подарит зрителям возможность познакомиться с творчеством людей с четырёх континентов из различных стран: от Бразилии до Китая, от Сербии до Индонезии.

Уже с 1 июня, в День защиты детей, стартовали конкурсные показы и творческие встречи в городах Нерчинск, Краснокаменск, Борзя, Сретенск, Шилка, Балей, Красный Чикой и Чита, а также в посёлках Первомайский, Кокуй, Шерловая Гора, Чернышевск, Карымское и Горный, в сёлах Верхняя Куэнга, Цугой и Смоленка, в Читинском, Улетовском Петровск-Забайкальском, Хилокском, Сретенском, Каларском, Газимуро-Заводском и Красночикойском районах Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

Забайкальский край кинофестиваль

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