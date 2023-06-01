В Улан-Удэ дачники задыхаются от мусорной вони





В Улан-Удэ жители ДНТ «Ранет», что находится на Богородском острове, жалуются на мусорную проблему. По их словам, мусор практически не вывозится с марта.На сегодняшний день площадка переполнена отходами, вонь от которых распространяется по округе.- C наступлением весны на территории ДНТ скапливается огромное количество мусора. Так всегда было. Но раньше как-то вывозили на мусоровозе малой вместительности. Сейчас же с марта ничего не вывозят, мусора много. На площадке стоит зловонная вонь, туда нельзя подойти. Ещё крысы бегают! – поделился с «Байкал-Daily» местный житель.Жители ДНТ «Ранет» опасаются, что в сезон дождей осадки, загрязнённые мусором, попадут в грунтовые воды.- Председатель ДНТ вопрос не может решить уже длительное время. А жители там находятся в водоохранной зоне, так что распространение инфекций обеспечено с приходом дождей, так как до грунтовых вод менее трёх метров, - возмущается местный житель.Жители просят обратить на ситуацию с невывозом мусора компетентные органы.