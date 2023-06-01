01 июня

31 мая

Популярное

В Улан-Удэ дачники задыхаются от мусорной вони

В Улан-Удэ дачники задыхаются от мусорной вони
Общество,  Фото:предоставлено местным жителем
По словам местных жителей, последний раз мусор вывозили в марте

В Улан-Удэ жители ДНТ «Ранет», что находится на Богородском острове, жалуются на мусорную проблему. По их словам, мусор практически не вывозится с марта.

На сегодняшний день площадка переполнена отходами, вонь от которых распространяется по округе.

- C наступлением весны на территории ДНТ скапливается огромное количество мусора. Так всегда было. Но раньше как-то вывозили на мусоровозе малой вместительности. Сейчас же с марта ничего не вывозят, мусора много. На площадке стоит зловонная вонь, туда нельзя подойти. Ещё крысы бегают! – поделился с «Байкал-Daily» местный житель.

Жители ДНТ «Ранет» опасаются, что в сезон дождей осадки, загрязнённые мусором, попадут в грунтовые воды.

- Председатель ДНТ вопрос не может решить уже длительное время. А жители там находятся в водоохранной зоне, так что распространение инфекций обеспечено с приходом дождей, так как до грунтовых вод менее трёх метров, - возмущается местный житель.

Жители просят обратить на ситуацию с невывозом мусора компетентные органы. 

мусор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Рекордное число жителей Бурятии проголосовало за благоустройство общественных пространств
Рекордное число жителей Бурятии проголосовало за благоустройство общественных пространств
Общество, 01.06.2023
Вчера в Бурятии завершилось рейтинговое голосование за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Бурятские шаманы помолятся за излечение людей от болезней
Бурятские шаманы помолятся за излечение людей от болезней
Общество, 01.06.2023
Для этого они проведут еженедельный обряд
В Улан-Удэ дачники задыхаются от мусорной вони
В Улан-Удэ дачники задыхаются от мусорной вони
Общество, 01.06.2023
По словам местных жителей, последний раз мусор вывозили в марте
Улан-Удэ празднично подсветят
Улан-Удэ празднично подсветят
Общество, 01.06.2023
Огни также засияют на телебашне
Улан-удэнцам устроят бесплатные экскурсии по городу
Улан-удэнцам устроят бесплатные экскурсии по городу
Общество, 01.06.2023
Их участников прокатят по столице Бурятии на «Львёнке» и «Волгабасе»
У медведей в Бурятии начался гон
У медведей в Бурятии начался гон
Общество, 01.06.2023
Специалисты объяснили, почему бурые хищники стали чаще попадаться на глаза людям

Из носа жительницы Бурятии вытащили пломбу
Из носа жительницы Бурятии вытащили пломбу
Общество, 01.06.2023
Как она там оказалась, женщина не знает
Гостем юбилея Бурятии станет автор и исполнитель Артур Ермак
Гостем юбилея Бурятии станет автор и исполнитель Артур Ермак
Общество, 01.06.2023

«Байкал-Daily» выяснил, почему его концерт приурочен к 100-летию республики

Улан-удэнцы рассказали, что их сильнее всего раздражает в начальниках
Улан-удэнцы рассказали, что их сильнее всего раздражает в начальниках
Общество, 01.06.2023
Большинство горожан нервируют вспыльчивые и некомпетентные руководители
В Улан-Удэ восстановили осыпавшуюся фреску Зорикто Доржиева
В Улан-Удэ восстановили осыпавшуюся фреску Зорикто Доржиева
Общество, 01.06.2023
Творение всемирно известного мастера разрушалось целых три года
В Бурятии сдают ЕГЭ по математике базового и профильного уровней
В Бурятии сдают ЕГЭ по математике базового и профильного уровней
Общество, 01.06.2023
На ЕГЭ по профильной математике пришли 1 789 человек
На главной площади Улан-Удэ возводят юрточный городок
На главной площади Улан-Удэ возводят юрточный городок
Общество, 01.06.2023
Там развернулась настоящая стройка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^