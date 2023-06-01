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В микрорайоне Улан-Удэ состоялся весёлый «Праздник детства»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Поздравления детям раздавали направо и налево

В сквер на улице Сенчихина местные ребята и подростки, а также их родители стали собираться задолго до полудня. На 12 часов было назначено открытие праздника в честь Дня защиты детей. Но погода шептала с самого утра: не жарко, но и уже не весенний дубак. Первый день лета, как ни крути.

- Чего ждёте от праздника? – спросили мы, сперва поздравив, собственно, с праздником подрастающее поколение.

- В прошлом году мороженое подарили! – ответил самый смелый: 11-летний Артём, с сентября он уже будет шестиклассником школы №26. – Ещё поиграть, наблюдать соревнования, посмотреть на конкурсы…

Поучаствовать в смешных состязаниях, которые совсем рядом с утра устраивала среди ребятни женщина-веснушка в спортивном костюме с надписью «СССР», мальчик не решился. Мы тоже не рискнули. Хотя победителям, например, в перетягивании каната или хип-хоп танцах полагались весёлые призы.

- Призов, подарков, вкусняшек и на сцене будет много! И ещё всех накормим мороженым, - сообщил через пару минут «Байкал-Daily» Вадим Бредний, депутат Улан-Удэнского горсовета. Он, надев на праздник детскую по расцветке футболку, как будто дистанционно услышал пожелания и хотелки мальчика Артёма из школы №26. – Мороженое вкусное! Традиционное и в рожке! Всем понравится.

Рядом со сценой, которую, по словам основателя «Титана», «построили на улице Сенчихина капитально и на долгие годы», клоун уже развлекал самых маленьких мыльными пузырями. Дети лопали их и смеялись. Лопали и смеялись. Но не из-за своей природной детской жестокости, как пишут некоторые популярные психологи, а потому это действительно очень смешной и увлекательный процесс.

- Двенадцать часов! – неожиданно воскликнул Бредний, которого мы успели заранее поздравить с хорошей организацией мероприятия.

- Двенадцать ноль-ноль! – сразу же отозвались эхом женщины-организаторы.

И «Праздник детства» начался в своей официальной части. Правда, не сразу после добродушного, но повелительного окрика, а минут через шесть.

- Мы встретились в самом красивом сквере Улан-Удэ, - сказал всем Вадим Бредний. Он попросил собравшихся, особенно тех, у кого сегодня праздник, беречь его и оставить территорию сквера чистой. - Будет концерт, очень много музыкальных номеров. викторины, конкурсы. И мы приготовили вам приятный сюрприз!

Он имел в виду, конечно же, мороженое.

От родителей на сцену поднялась Ирина Бурлакова, музыкальный руководитель детсада «Родничок». Он совсем рядом со сквером. Бредний дал ей микрофон, подчеркнув, что и у этой скромной женщины сегодня праздник – день рождения. И это не шутка! Дети поздравили её громкими воплями и такими же громкими аплодисментами.

Именинница Бурлакова в долгу не осталась:

- Вадим Витальевич организовывает этот праздник ежегодно. И не только его. Давайте сегодня отметим День защиты детей весело!

Чуть позже, когда веселье было в самом разгаре, а на сцене уже отплясывали детсадовские воспитанники музыкального руководителя, мы поздравили её с очередным прожитым годом. И поинтересовались:

- Каково это родиться в День защиты детей?

- Великолепно! Мне вот уже достаточно лет, а чувствуешь себя в этот день каждый раз настоящим ребёнком.

Огромный Чебурашка два час устраивал на бульваре фотосессии с детьми и с взрослыми. Высоченный медведь с флагом детского игрового центра «Ковбой парк» здоровался за руки с ребятишками, дефилируя по дорожкам.

- Не жарко? – спросили мы его.

- На улице нормально, в помещении не очень, - ответил медведь.

И представился: - Я - Пандяо. Так назвать решили посетители центра.

Под народную музыку трио «Балалайки плюс» из детской школы искусств №3 (ребята приехали аж с Машзавода, то бишь из Загорска!) мы невольно выслушали от медведя краткую лекцию про возможности игрового центра на улице Ботанической. Дети поддакивали и кивали панде с флагом в руках. Наверное, решали, как раскрутить родителей на поход в гости к этому медведю.

В конце праздника, когда все песни были спеты, танцы показаны публике, подарки вручены, призы разыграны, положительные эмоции получены, в сквере на Сенчихина появилось обещанное мороженое. Вкусное! Надеемся, шестиклассник Артём из школы №26 съел свою порцию добра и остался доволен. Такое лакомство на «Празднике детства» – всего лишь разминка перед долгим и, надеемся, весьма тёплым летом. С его наступлением тоже всех поздравляем!

дети День защиты детей праздник лето

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