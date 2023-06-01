Рекордное число жителей Бурятии проголосовало за благоустройство общественных пространств

Вчера в Бурятии завершилось рейтинговое голосование за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В голосовании приняли участие более 135 тысяч жителей республики. По сравнению с результатами прошлых лет – это рекордная цифра для региона. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в следующем году



Так, в селе Бичура Бичурского района жители для благоустройства выбрали общественную территорию, расположенную по ул. Советская, 52в. А в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района больше всего голосов набрала территория остановки общественного транспорта по ул. Ватутина, 43.



В селе Санага Закаменского района было решено благоустраивать «Мемориал Победы». В городе Бабушкин с небольшим отрывом победила территории парка культуры по ул. Карла Маркса 24а.



Жители села Кижинга Кижингинского района решили, что в следующем году нужно привести в порядок зону отдыха на центральном стадионе по ул. Ленина.



В селе Аргада Курумканского района будет проведён ремонт памятника «Воинам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».



- Уже третий год в Бурятии проходит голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году. В этом году в проекте приняли участие более 133 тысяч жителей. По сравнению с прошлыми годами – это рекордная цифра. Радует то, что людям не все равно как будет выглядеть парк или двор рядом с их домом. Чем больше у нас инициативных жителей, тем больше шансов получать федеральное финансирование и соответственно приводить в порядок общественные пространства и создавать новые центры притяжений. Хочу поблагодарить за проделанную работу муниципальные образования и конечно, наших граждан, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



В посёлке Саган-Нур жители проголосовали за благоустройство площади по проспекту 70 лет Октября.



Жители села Аршан Тункинского района решили обновить пешеходную зону и зону отдыха по ул. Павлова. За этот объект проголосовало 715 жителей села.



А в Северобайкальске в следующем году будет продолжено обустройство входной группы городского парка.



Кроме этого, жители голосовали за будущий облик общественных пространств. К примеру, в селе Усть-Кяхта жители выбирали как будет выглядеть территория парка культуры. Победил первый дизайн- проект, в котором было предложено строительство спортивного комплекса в парке.



Отметим, что по результатам голосования в следующем году на территории всей Бурятии будет благоустроено 84 парков, скверов и других общественных пространств.

