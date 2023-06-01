Огни также засияют на телебашне
В Улан-Удэ на городских объектах с 1 по 1 июня включительно включат праздничную подсветку.
Также 2 и 3 июня с 21:30 до часу ночи архитектурно-художественная подсветка будет действовать на телебашне на улице Бабушкина.
Сделано это будет в честь празднования 100-летия Республики Бурятия.
Сейчас специалисты занимаются вопросами электрообеспечения праздничных мероприятий на площади Советов.
Улан-Удэ празднично подсветят
Общество, Фото:
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