Улан-Удэ празднично подсветят

Огни также засияют на телебашне



В Улан-Удэ на городских объектах с 1 по 1 июня включительно включат праздничную подсветку.



Также 2 и 3 июня с 21:30 до часу ночи архитектурно-художественная подсветка будет действовать на телебашне на улице Бабушкина.



Сделано это будет в честь празднования 100-летия Республики Бурятия.



Сейчас специалисты занимаются вопросами электрообеспечения праздничных мероприятий на площади Советов.



