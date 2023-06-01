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Из носа жительницы Бурятии вытащили пломбу

Из носа жительницы Бурятии вытащили пломбу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Как она там оказалась, женщина не знает

Пациентка республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ поблагодарила молодого врача отоларингологического отделения Михаила Ербаева. Он вытащил из носа женщины пломбировочный материал. Как он там оказался, женщина не знает.

«В нос сама себе специально ничего не заталкивала. Не знаю, каким образом оказался там пломбировочный материал», - рассказала она.

Пациентка призналась: увидев молодого доктора, сперва переживала, испугавшись, что у него недостаточно опыта. Но её сомнения быстро развенчались; первое впечатление оказалось обманчивым, поделилась женщина.

- Михаил Андреевич изучил мои снимки, провёл осмотр, и я поняла, что врач очень внимательный. На операции без всякого волнения, сомнения приступил к делу. Каждое своё движение проговаривал, интересовался самочувствием. Михаил Андреевич неоднократно промывал, а также несколько раз просматривал камерой, нет ли остатков, потом после контрольного осмотра ещё раз промыл. Я думаю лучше, чем было операцию провести просто невозможно. Выражаю свою благодарность! – написала благодарная пациентка.

Она поблагодарила врача чуткость и внимание, пожелав ему «ярких событий в жизни, интересных встреч и удивительных открытий». 
медицинская помощь

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