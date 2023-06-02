В Бурятии развернётся межрегиональный шахматный фестиваль

Его проведут на Байкале



С 17 по 23 июля в Бурятии пройдёт межрегиональный шахматный фестиваль «Байкальские зори – 2023». Он будет посвящён 40-летию турнира и 100-летию республики. Местом проведения станет база отдыха «Динамо» на станции Култушная на Байкале.



В рамках фестиваля пройдут:

- Турнир «А» для детей 2014 г.р. и младше,

- Турнир «Б» для детей 2011-2013 гг.р.,

- Турнир «В» для юношей и девушек 2008-2010 гг.р.,

- Open-турнир «Г».



Фестиваль проводится в формате личного зачёта по швейцарской системе. В каждом турнире по 9 туров. До участия допускаются: профессиональные шахматисты, действующие спортсмены по виду спорта шахматы, любители. Обязательным требованием при регистрации будет являться наличие ID FIDE для турниров «В» и «Г» и ID ФШР – для всех.



Регистрация участников начнётся 17 июля с 10:00. Открытие фестиваля запланировано на 14:00. Старт первого тура будет дан в 14.30.



Призёры награждаются грамотами, медалями и ценными призами, сообщает пресс-служба федерации шахмат РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

