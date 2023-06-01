Бурятские шаманы помолятся за излечение людей от болезней

Для этого они проведут еженедельный обряд
В ближайшую субботу, 3 июня, в местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ состоится еженедельный молебен «Бурхан Сагаан Гарбал» (Божественное Белое начало»). Он начнётся в 11 утра.
- Бурхан Сагаан Гарбал помогает всем живым существам излечивать духовные и физические болезни, – пояснили на официальной странице «Тэнгэри» во «ВКонтакте». – Когда человек болен или потерян, испытывает трудности в самореализации, страдает от внутренней дисгармонии, влекущей внешний разлад в отношениях и делах, проходит сложное обучение и у них возникают трудности с получением образования или у него нарушена связь с духовным родом (предками), Небесный Отец приходит на помощь, обеляя наши помыслы и даруя спокойствие.
Сам обряд направлен на гармонию и благополучие населения. Для подношения божествам верующие могут принести молоко, белёный чай, водку, сладости, сливочное масло и синий хадак. С собой также нужно взять списки с именами близких и указать ФИО, дату рождения и свой род. Шаманы также ежедневно молятся за благополучие жителей республики, находящихся на спецоперации Украине.
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