В Советском районе объявлен конкурс для образовательных учреждений
В Советском районе Улан-Удэ стартовал конкурс «С днём рождения, любимый город! С юбилеем, родной район!». В конкурсе могут принять участие все образовательные учреждения района, отправив свои открытки и видеопоздравления с юбилеем Советского района и ко Дню города.
Жюри выберет по пять лучших работ в двух номинациях: «Лучшая поздравительная открытка» и «Лучшее видеопоздравление». Победителей конкурса выберут сами горожане путём голосования на официальной странице администрации Улан-Удэ в социальной сети «ВКонтакте».
На конкурс принимаются рисунки, выполненные в цветном исполнении на бумаге формата А1, А2, А3, А4 в любой технике, с использованием цветных карандашей, красок, восковых мелков, гуаши. А также видео в формате avi, mov, mpeg, мp4.
Подписанные творческие работы нужно передать в администрацию Советского района по адресу: ул. Советская, 23, кабинет №7.
Победители и участники конкурса будут награждаться дипломами и призами, сообщает пресс-служба администрации.
Возрастное ограничение: 0+.
Район Улан-Удэ поздравят с днём рождения
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