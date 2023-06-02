Район Улан-Удэ поздравят с днём рождения

В Советском районе объявлен конкурс для образовательных учреждений



В Советском районе Улан-Удэ стартовал конкурс «С днём рождения, любимый город! С юбилеем, родной район!». В конкурсе могут принять участие все образовательные учреждения района, отправив свои открытки и видеопоздравления с юбилеем Советского района и ко Дню города.



Жюри выберет по пять лучших работ в двух номинациях: «Лучшая поздравительная открытка» и «Лучшее видеопоздравление». Победителей конкурса выберут сами горожане путём голосования на официальной странице администрации Улан-Удэ в социальной сети «ВКонтакте».



На конкурс принимаются рисунки, выполненные в цветном исполнении на бумаге формата А1, А2, А3, А4 в любой технике, с использованием цветных карандашей, красок, восковых мелков, гуаши. А также видео в формате avi, mov, mpeg, мp4.



Подписанные творческие работы нужно передать в администрацию Советского района по адресу: ул. Советская, 23, кабинет №7.



Победители и участники конкурса будут награждаться дипломами и призами, сообщает пресс-служба администрации.



Возрастное ограничение: 0+.

