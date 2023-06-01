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Улан-удэнцы рассказали, что их сильнее всего раздражает в начальниках

Улан-удэнцы рассказали, что их сильнее всего раздражает в начальниках
Общество,  Фото:pixabay.com
Большинство горожан нервируют вспыльчивые и некомпетентные руководители

Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob устроили опрос и выяснили, что жителям бурятской столицы не нравится в их непосредственных руководителях. Оказалось, что сильнее всего наших земляков (10%) раздражает вспыльчивость, которая выражается в агрессии и криках.

Ещё 8% респондентов нервируется некомпетентность начальства. По 6% респондентов назвали прокрастинацию, привычку лгать, отсутствие дисциплины, неприятие мнения подчинённых и обесценивание их труда.

По 3% улан-удэнцев не устраивают бескультурье, высокомерие и безразличие, по 2% – звонки во внерабочее время, абьюз, наличие любимчиков, жадность, злоупотребление полномочиями и игнорирование сообщений. А каждого третьего (31%) вообще ничего не раздражает в своём боссе.

Женщины больше, чем мужчины нетерпимы к вспыльчивости и агрессии со стороны шефа – как и к прокрастинации и недисциплинированности. А представители сильного пола чаще негативно относятся к злоупотреблению полномочиями, некомпетентности и лжи.
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