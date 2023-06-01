Большинство горожан нервируют вспыльчивые и некомпетентные руководители
Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob устроили опрос и выяснили, что жителям бурятской столицы не нравится в их непосредственных руководителях. Оказалось, что сильнее всего наших земляков (10%) раздражает вспыльчивость, которая выражается в агрессии и криках.
Ещё 8% респондентов нервируется некомпетентность начальства. По 6% респондентов назвали прокрастинацию, привычку лгать, отсутствие дисциплины, неприятие мнения подчинённых и обесценивание их труда.
По 3% улан-удэнцев не устраивают бескультурье, высокомерие и безразличие, по 2% – звонки во внерабочее время, абьюз, наличие любимчиков, жадность, злоупотребление полномочиями и игнорирование сообщений. А каждого третьего (31%) вообще ничего не раздражает в своём боссе.
Женщины больше, чем мужчины нетерпимы к вспыльчивости и агрессии со стороны шефа – как и к прокрастинации и недисциплинированности. А представители сильного пола чаще негативно относятся к злоупотреблению полномочиями, некомпетентности и лжи.
Улан-удэнцы рассказали, что их сильнее всего раздражает в начальниках
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Большинство горожан нервируют вспыльчивые и некомпетентные руководители
Творение всемирно известного мастера разрушалось целых три года
На ЕГЭ по профильной математике пришли 1 789 человек
Там развернулась настоящая стройка
Вопрос решался через суд
Продукцию ввозили туристы
Их установят в городе в ближайшие дни
Издания будут направлены в библиотеки всех районов
Бродячих псов весь день будут отлавливать в отдалённом микрорайоне
Он стартовал 1 июня. ВИДЕО
Для детей подготовили насыщенную программу
Алексею Богидаеву было 32 года
«Они добавят тепла и заботы»
Некоторые из них жители республики получат на день раньше обычного
В дело вмешалась прокуратура