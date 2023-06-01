В рамках фестиваля можно будет сдать макулатуру, батарейки и пластиковые бутылки
5 июня в столице Бурятии пройдёт городской экологический фестиваль «Всемирный день охраны окружающей среды». Его проведут на площади Революции.
В течение двух часов можно будет:
- посмотреть концертную программу;
- принять участие в экологическом квесте и посетить мастер-классы;
- принять участие в танцевальном марафоне;
- сдать на переработку макулатуру, батарейки и пластиковые бутылки на акции «#времяразделять»;
- принести прочитанные книги для обмена на «Книговороте».
Фестиваль состоится с 10:00 до 12:00, сообщает детский сад №104 «Зорька».
Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ присоединится ко Всемирному дню окружающей среды
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