Улан-Удэ присоединится ко Всемирному дню окружающей среды

В рамках фестиваля можно будет сдать макулатуру, батарейки и пластиковые бутылки



5 июня в столице Бурятии пройдёт городской экологический фестиваль «Всемирный день охраны окружающей среды». Его проведут на площади Революции.



В течение двух часов можно будет:

- посмотреть концертную программу;

- принять участие в экологическом квесте и посетить мастер-классы;

- принять участие в танцевальном марафоне;

- сдать на переработку макулатуру, батарейки и пластиковые бутылки на акции «#времяразделять»;

- принести прочитанные книги для обмена на «Книговороте».



Фестиваль состоится с 10:00 до 12:00, сообщает детский сад №104 «Зорька».



Возрастное ограничение: 0+.

