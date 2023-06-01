Город отметит своё 362-летие в эту субботу, 3 июня
В Иркутске введены ограничения на продажу алкогольной продукции в связи с празднованием Дня города. В соответствии с постановлением правительства Иркутской области и распоряжением председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска определены даты, время и границы мест проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня города Иркутска.
Розничная продажа алкоголя будет запрещена в местах, где состоятся культурно-массовые, зрелищно-развлекательные, спортивные, физкультурно-оздоровительные и иные массовые мероприятия во время их проведения, а также в радиусе 100 метров от них. Ознакомиться с полным списком локаций мероприятий, датах и времени их проведения можно на сайте службы потребительского рынка и лицензирования региона.
Ведомство также сообщает, что запрет розничной продажи алкогольной продукции не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании ими услуг общественного питания.
Напомним, продажа алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) в период введения ограничения является административным правонарушением и влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутске временно ограничат розничную продажу алкоголя
Общество, Фото:
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