Вопрос решался через суд
У жителя Курумканского района Бурятии через суд отобрали водительские права.
Прокурорская проверка выяснила, что автомобилист состоит на наркологическом учёте республиканском наркологическом диспансере.
Прокурор подал в суд иск о прекращении действия права на управление транспортными средствами. Ответчик в судебном заседании с исковыми требованиями согласился.
- Иск удовлетворили, решение вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.
В Бурятии водителя-наркомана лишили прав
Общество, Фото:
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