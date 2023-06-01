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В Бурятии водителя-наркомана лишили прав

В Бурятии водителя-наркомана лишили прав
Общество,  Фото:pixabay.com
Вопрос решался через суд

У жителя Курумканского района Бурятии через суд отобрали водительские права.

Прокурорская проверка выяснила, что автомобилист состоит на наркологическом учёте республиканском наркологическом диспансере.

Прокурор подал в суд иск о прекращении действия права на управление транспортными средствами. Ответчик в судебном заседании с исковыми требованиями согласился.

- Иск удовлетворили, решение вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда. 
наркоманы водительские удостоверения

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