В Бурятии водителя-наркомана лишили прав

Вопрос решался через суд



У жителя Курумканского района Бурятии через суд отобрали водительские права.



Прокурорская проверка выяснила, что автомобилист состоит на наркологическом учёте республиканском наркологическом диспансере.



Прокурор подал в суд иск о прекращении действия права на управление транспортными средствами. Ответчик в судебном заседании с исковыми требованиями согласился.



- Иск удовлетворили, решение вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.

