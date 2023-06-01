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В Улан-Удэ сожгли 12 кг изъятых в аэропорту мяса и молочной продукции

В Улан-Удэ сожгли 12 кг изъятых в аэропорту мяса и молочной продукции
Общество,  Фото:pixabay.com
Продукцию ввозили туристы

В апреле и мае в аэропорту Улан-Удэ были изъяты и уничтожены 12 кг мясной и молочной продукции. Их обнаружили в ходе досмотра ручной клади и багажа пассажиров, прилетевших из Монголии.

Ввозить такую продукцию запрещено в связи с действующими ограничениями. Так что изъятое уничтожили путём сжигания.

- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, - сообщает пресс-служба управления Росссельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении нарушителей составили административные дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил», им выписаны штрафы.

Россельхознадзор

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