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В Бурятии поделились планами на детский летний отдых

В Бурятии поделились планами на детский летний отдых
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Будут открыты 423 организации отдыха детей и их оздоровления

30 мая в Бурятии провели общереспубликанское родительское собрание по организации летнего отдыха детей. Мероприятие прошло в детском технопарке «Кванториум» в очном формате и в режиме видеотрансляции для районов республики.

В этом году по итогам предварительного мониторинга летней оздоровительной кампании планируется к открытию 423 организации отдыха детей и их оздоровления, из них: 27 стационарных лагерей, 334 лагеря с дневным пребыванием, 51 лагерь труда и отдыха, 7 лагерей палаточного типа, 4 санаторно-оздоровительных лагеря круглогодичного действия.

По информации министерства образования и науки РБ, актуализированный план-прогноз по охвату показал, что 37090 детей, или 26 % от общего числа детей (142 570 детей) от 7 до 15 лет, из них:
- 20 834 ребёнок в лагерях с дневным пребыванием,
- 9 484 ребёнка в стационарных лагерях,
- 1154 детей в лагерях труда и отдыха,
- 3 652 ребёнка в санаторно-оздоровительных лагерях;
- 1966 детей в палаточных лагерях.

Планируется оздоровить в 2023 году 590 детей, состоящих на учётах в ВШУ, ПДН И КДН, 9107 детей из социального опасного положения, из них 1223 дети сироты, оставшиеся без попечения родителей.

В каждом лагере должны пройти тематические дни РДДМ, «Навигаторы детства», дни психологической службы, региональные мероприятия, посвящённые 100-летию республики «День республики».

Подробный план организации летнего отдыха в лагерях поступил от РДДМ «Движение первых» Республики Бурятия:
1. Тематический день «День первых»;
2. Тематическая смена «Время первых»;
3. Профильный отряд «Движение первых».

Также в летний период РДДМ «Движение первых» Республики Бурятия планирует провести ряд мероприятий для детей, которые не находятся в лагерях, а именно с 1 по 15 июня «Велостарт Первых» (0+). Участникам необходимо выложить в социальные сети фото с велосипедом с хештегом «#Велостартпервых» с соблюдением всех правил безопасности на дорогах.

8 июля пройдёт всероссийский спортивный проект «Семейная команда» (0+). Спортивный мероприятие состоится в праздник Дня семьи и верности, в котором сможет принять участие вся семья в формате массового забега, заезда на роликовых коньках, скейтбордах, велосипедах, самокатах.

С 1 по 15 августа – республиканский конкурс фотографий «Моё лето с семьёй» (0+), где также необходимо опубликовать фото вместе с вожатым, отрядом, родителем/родственниками в период летних каникул, отражающее семейное времяпровождение, досуг, работу, отдых (в лесу, огороде, парке, на пляже и т.д.) с хештегом «#семья03», «#рддм03», «#Бурятия».

«Навигаторы детства» на собрании предложили организовать для учащихся, отдыхающих в лагере, тематическую смену на 5 дней.

Бурятия летние лагеря каникулы образование дети

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