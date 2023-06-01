В Улан-Удэ к 100-летию Республики Бурятия издали уникальные книги







Каждая книга - это подарочное издание высокого качества.



Уникальный исторический памятник «100 документов и 100 фотографий по истории Бурятии из фондов государственного архива» стал одним из первых проектов в рамках празднования юбилейной даты. Документы и фотографии, использованные в книге, отражают важные вехи в истории Бурятии.



Для профессиональных учёных, историков, преподавателей, этнографов и всех ценителей древних традиций и уникальной культуры бурятского народа прекрасным подарком станет книга «Буряад юртэмсэ» (Вселенная бурята).



Произведения авторов республики представлены в «Антологии произведений писателей Бурятии». На её страницах читатель познакомится с поэзией и прозой на русском и бурятском языках.



В книгу «Бурятские летописи» вошли исторические летописи 18 - начала 20 веков. В первый том серии исторических хроник вошли семь значительных произведений бурятской литературы, созданных светскими и религиозными деятелями на монгольской письменности в период с середины 18 по начало 20-го века. Сейчас авторы работают над материалами последующих серий исторических хроник. Всего планируется выпустить ещё пять томов.



Издания будут направлены в библиотеки всех районов Бурятии и будут доступны любому читателю.





В Улан-Удэ состоялась презентация книг, изданных к 100-летию Республики Бурятия. Издания рассказывают об истории и самобытной культуре народов республики, сообщили в пресс-службе правительства.Это архивный сборник «100 документов и 100 фотографий по истории Бурятии», научно-популярная энциклопедия «Буряад юртэмсэ» (Вселенная бурята, 0+), антология произведений писателей Бурятии «Современная проза Бурятии на русском языке» (0+), «Современная поэзия Бурятии на русском языке» (0+), «Бурятские летописи» (0+) и «Республика Бурятия. 100 лет. Хроника, события, комментарии» (0+).- Поздравляю всех с тем, что у нас появились и сегодня презентуются такие замечательные книги. Мы благодарим авторов, которые прошли большой творческий путь к созданию книг, вы проделали огромную работу. В этом году республика обогатилась уникальными изданиями. Также поздравляю наших читателей, которым будут доступны книги, которые рассказывают об истории нашей республики, уникальные летописи, впервые переведённые со старомонгольского на бурятский и на русский языки, - обратилась заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева.