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Центр Улан-Удэ заполонят бесплатные биотуалеты и мусорные баки

Центр Улан-Удэ заполонят бесплатные биотуалеты и мусорные баки
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Их установят в городе в ближайшие дни

В Улан-Удэ вовсю готовятся к празднованию векового юбилея Бурятии –  в этом году исполняется ровно сто лет со дня образования Бурят-Монгольской АССР, которая в 1958-ом стала Бурятской АССР, а потом – и Республикой Бурятия.

Со 2 по 3 июня в городе запланировали различные мероприятия и гуляния, посвящённые круглой дате. В эти дни коммунальщики круглосуточно убирают грязь с улиц – их моют и очищают от пыли и мусора с помощью подметально-уборочных машин «ПУМА» и Scandia 2W, а также двух вакуумных ПУМ – Johnston VT 650 и Johnston CN 201, сообщили в комбинате по благоустройству.

Сотрудники КБУ трудятся в две смены. Начальники участков каждый день дежурят до 23:00. Они проверяют состояние дорог и элементов благоустройства во всех районах – Октябрьском, Советском и Железнодорожном.

В субботу, 3-го числа, на площади Советов в центре Улан-Удэ состоится грандиозный праздничный концерт (возрастное ограничение – 0+). Его участников пообещали обеспечить водой – для них организуют подвоз. А для зрителей поблизости установят бесплатные биотуалеты. Кабинки появятся возле дома № 7 на улице Ербанова, за проходом в Триумфальную арку.

Оборудуют уборные и возле Гостиных рядов на площади Революции. Рядом разместятся дополнительные мусорные баки.
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