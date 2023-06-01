Их установят в городе в ближайшие дни
В Улан-Удэ вовсю готовятся к празднованию векового юбилея Бурятии – в этом году исполняется ровно сто лет со дня образования Бурят-Монгольской АССР, которая в 1958-ом стала Бурятской АССР, а потом – и Республикой Бурятия.
Со 2 по 3 июня в городе запланировали различные мероприятия и гуляния, посвящённые круглой дате. В эти дни коммунальщики круглосуточно убирают грязь с улиц – их моют и очищают от пыли и мусора с помощью подметально-уборочных машин «ПУМА» и Scandia 2W, а также двух вакуумных ПУМ – Johnston VT 650 и Johnston CN 201, сообщили в комбинате по благоустройству.
Сотрудники КБУ трудятся в две смены. Начальники участков каждый день дежурят до 23:00. Они проверяют состояние дорог и элементов благоустройства во всех районах – Октябрьском, Советском и Железнодорожном.
В субботу, 3-го числа, на площади Советов в центре Улан-Удэ состоится грандиозный праздничный концерт (возрастное ограничение – 0+). Его участников пообещали обеспечить водой – для них организуют подвоз. А для зрителей поблизости установят бесплатные биотуалеты. Кабинки появятся возле дома № 7 на улице Ербанова, за проходом в Триумфальную арку.
Оборудуют уборные и возле Гостиных рядов на площади Революции. Рядом разместятся дополнительные мусорные баки.
Центр Улан-Удэ заполонят бесплатные биотуалеты и мусорные баки
Общество, Фото:
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