В Улан-Удэ устроят облаву на бездомных собак

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Бродячих псов весь день будут отлавливать в отдалённом микрорайоне



В четверг, 1 июня, в столице Бурятии состоится очередной «собачий» рейд. Отлавливать беспризорных животных на этот раз будут в микрорайоне Загорск, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Специальные мобильные группы обойдут дворы и проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев. С 10:00 до 15:30 на улице Столичная, 2 развернули ветеринарный пункт, где все желающие смогут бесплатно привить четвероногих от бешенства, а за определённую сумму – ещё и зарегистрировать их и установить специальный чип.



Подать заявку на отлов собак и сообщить о нарушении правил их выгула предлагают по телефону 8-9021-67-92-92, а уточнить интересующую информацию – в оперштабе, позвонив по номерам 8 (3012) 44-30-00 и 46-09-29