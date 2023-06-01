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В Улан-Удэ устроят облаву на бездомных собак

В Улан-Удэ устроят облаву на бездомных собак
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Бродячих псов весь день будут отлавливать в отдалённом микрорайоне

В четверг, 1 июня, в столице Бурятии состоится очередной «собачий» рейд. Отлавливать беспризорных животных на этот раз будут в микрорайоне Загорск, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

Специальные мобильные группы обойдут дворы и проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев. С 10:00 до 15:30 на улице Столичная, 2 развернули  ветеринарный пункт, где все желающие смогут бесплатно привить четвероногих от бешенства, а за определённую сумму – ещё и зарегистрировать их и установить специальный чип.

Подать заявку на отлов собак и сообщить о нарушении правил их выгула предлагают по телефону 8-9021-67-92-92, а уточнить интересующую информацию – в оперштабе, позвонив по номерам 8 (3012) 44-30-00 и 46-09-29
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