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В райцентре Бурятии установили светофор на «зебре» возле школы

В райцентре Бурятии установили светофор на «зебре» возле школы
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Также здесь обновили дорожную разметку

Светофор марки Т-7 с солнечными батареями установили на «зебре» по улице Октябрьская вблизи Заиграевской общеобразовательной школы в Бурятии. Этот светофор используется как дополнительное оборудование на нерегулируемых пешеходных переходах: он привлекает внимание водителей и делает переход через проезжую часть более безопасным.

В дополнение к светофору на пешеходном переходе обновили дорожную разметку. Она нанесена термопластиком, поэтому прослужит до двух лет без обновления.

- Улица Октябрьская в Заиграево улица была отремонтирована в 2017 году, и сегодня на ней провели мероприятия по повышению уровня безопасности, - отметили в администрации Заиграевского района.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, в этом году в Заиграевском районе ремонтируют дорогу по улицам 40 лет Победы и Дорожной в п. Усть-Брянь, и подъезд к посёлку Онохой со стороны региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита.

Заиграевский район Бурятия светофор пешеходный переход школа

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