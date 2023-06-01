В райцентре Бурятии установили светофор на «зебре» возле школы

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Также здесь обновили дорожную разметку



Светофор марки Т-7 с солнечными батареями установили на «зебре» по улице Октябрьская вблизи Заиграевской общеобразовательной школы в Бурятии. Этот светофор используется как дополнительное оборудование на нерегулируемых пешеходных переходах: он привлекает внимание водителей и делает переход через проезжую часть более безопасным.



В дополнение к светофору на пешеходном переходе обновили дорожную разметку. Она нанесена термопластиком, поэтому прослужит до двух лет без обновления.



- Улица Октябрьская в Заиграево улица была отремонтирована в 2017 году, и сегодня на ней провели мероприятия по повышению уровня безопасности, - отметили в администрации Заиграевского района.



Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, в этом году в Заиграевском районе ремонтируют дорогу по улицам 40 лет Победы и Дорожной в п. Усть-Брянь, и подъезд к посёлку Онохой со стороны региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита.



