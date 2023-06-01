В Бурятии изменилась дата перечисления детских пособий

Некоторые из них жители республики получат на день раньше обычного











Как сообщал «Байкал-Daily» , с наступлением лета ежемесячные выплаты из материнского капитала на ребятишек младше трёх лет начнут перечислять в фиксированную дату – 5-го числа каждого месяца, но не за текущий, а за предыдущий. Так, деньги за май поступят в понедельник, 5 июня, за июнь – 5 июля, за июль – 5 августа и так далее.

В Бурятии подкорректировали график перечисления единого и пособия по уходу за ребёнком до полутора лет (для неработающих граждан), а также ежемесячных выплат беременным и на детей до трёх лет, рождённых до 1 января 2023-го.Обычно деньги переводят 3-го числа каждого месяца, но в этот раз жители республики получат их в пятницу, 2-го, то есть досрочно, поскольку 3 июня выпадает на выходной день, предупредили в социальном фонде России по Бурятии.Работающим родителям пособия по уходу за малышами до полутора лет придут на банковские карты в следующий четверг, 8 июня. Через почту всё доставят по утверждённому графику. Его лучше уточнить в почтовом отделении по месту жительства.Эти выплаты размером в 16 006 рублей полагаются на каждого ребёнка младше трёх лет, включая первенцев. Раньше давали только за второго. Право на ежемесячные перечисления из маткапитала имеют семьи, чей доход меньше двукратного прожиточного минимума, установленного в республике. При этом учитывают размер зарплаты, социальные и выплаты по больничным листам, субсидии, стипендии и пенсии.