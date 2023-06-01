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В Забайкалье ветеран войны отметила столетний юбилей

В Забайкалье ветеран войны отметила столетний юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья
Сержант Пелагея Башурова была и снайпером, и санитаром

В Забайкальском крае долгожительница села Калга отпраздновала в мае столетний юбилей. Пелагея Ульяновна Башурова является ветераном Великой Отечественной войны.

Пелагея Ульяновна Башурова родилась в селе Чалбучи-Килга Нерчинско-Заводского района в 1923 году. Кроме неё, в семье было ещё четыре брата: Алексей, Матвей, Максим и Михаил.

Когда началась Великая Отечественная война, Пелагее было 18 лет. В июне 1943 года она была зачислена в школу санинструкторов в городе Куйбышеве. Днём училась оказывать помощь и вытаскивать с поля боя раненных, а ночью разгружала вагоны с продуктами и лесом. После окончания школы была зачислена в 488 стрелковый полк санинструктором. Когда началась война с Японией, Пелагею Ульяновну направили в составе действующей армии на защиту восточных рубежей Родины, где она была и снайпером, и санитаром. Её часто отправляли в разведку, так как девушка лучше всех стреляла. На войне Пелагея Ульяновна потеряла двух братьев.

После демобилизации в 1945 году Пелагея переехала в село Калга. Жить пришлось в землянке, и ещё два года носить солдатскую гимнастёрку и кирзовые сапоги, потому что другой одежды не было. В 1947 году Пелагея Ульяновна встретила свою вторую половинку, однофамильца Михаила Арсентьевича Башурова. Молодые поженились и построили собственный дом.

Трудовая деятельность Пелагии Ульяновны началась в районном заготовительном предприятии в должности статиста, некоторое время работала в должности делопроизводителя в отделе ЗАГС, кассиром-бухгалтером на маслозаводе, в инспекции Госстраха по Калганскому району на должности агента.

С мужем вырастили троих детей, которые подарили им шесть внуков, одиннадцать правнуков и два праправнука. В настоящее время Пелагея Ульяновна проживает со средним сыном – Петром. Старшая дочь Светлана проживает в Новороссийске, младший сын Владимир живёт во Владивостоке. Все они её очень любят, звонят и приезжают в гости.

Пелагея Ульяновна имеет звание сержант, награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «Дети войны», медаль Жукова, а также юбилейными наградами.

В День юбилея долгожительницу поздравили родные и близкие, а также представители законодательного собрания Забайкальского края, администрации района, фонда пенсионного и социального страхования в Калганском районе, соцзащиты, совета ветеранов. Они вручили Пелагее Ульяновне памятный подарок и поздравительное письмо президента РФ, пожелали крепкого здоровья, любви и внимания родных и близких. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.

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