Этап кубка России по альпинизму проведут в Иркутской области

Соревнования состоятся в Слюдянском районе



В районе посёлка Ангасолка Слюдянского района Иркутской области с 24 по 25 июня будет проходить VI этап кубка России по альпинизму в дисциплине «скальный класс». К соревнованиям допускаются спортсмены в возрасте от 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям альпинизмом, имеющих не ниже второго спортивного разряда по этому виду спорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Программа соревнований



23 июня

18:00-23:00 – Заезд участников, мандатная комиссия



24 июня

9:00 – Открытие соревнований

10:00 – Старт соревнований

20:00 – Окончание первого дня соревнований



25 июня

7:00 – Продолжение соревнований

14:00 – Окончание второго дня соревнований

16:00 – Награждение победителей и призёров



Положение и регламент соревнований можно найти на сайте федерации альпинизма России.



Возрастное ограничение: 0+.

