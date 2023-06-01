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Этап кубка России по альпинизму проведут в Иркутской области

Этап кубка России по альпинизму проведут в Иркутской области
Общество,  Фото:pexels.com
Соревнования состоятся в Слюдянском районе

В районе посёлка Ангасолка Слюдянского района Иркутской области с 24 по 25 июня будет проходить VI этап кубка России по альпинизму в дисциплине «скальный класс». К соревнованиям допускаются спортсмены в возрасте от 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям альпинизмом, имеющих не ниже второго спортивного разряда по этому виду спорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Программа соревнований

23 июня
18:00-23:00 – Заезд участников, мандатная комиссия

24 июня
9:00 – Открытие соревнований
10:00 – Старт соревнований
20:00 – Окончание первого дня соревнований

25 июня
7:00 – Продолжение соревнований
14:00 – Окончание второго дня соревнований
16:00 – Награждение победителей и призёров

Положение и регламент соревнований можно найти на сайте федерации альпинизма России.

Возрастное ограничение: 0+.
Иркутская область спорт альпинизм Кубок России

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