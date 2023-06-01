В Бурятии определили лучших слесарей

Победителями стали два конкурсанта



В Бурятии выбрали лучших слесарей. Они представят республику во всероссийском этапе конкурса.



Участники продемонстрировали теоретические знания и выполнили практические задания. В итоге лучшими были признаны Олег Лямичев и Артём Сафиулин. Оба победителя – работники МУП «Водоканал». Они подтвердили 3 уровень квалификации «слесарь аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения».



С 29 по 30 июня победители представят Бурятию на всероссийском этапе конкурса «Лучший слесарь аварийно-спасательных работ» в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики РБ.

