Победителями стали два конкурсанта
В Бурятии выбрали лучших слесарей. Они представят республику во всероссийском этапе конкурса.
Участники продемонстрировали теоретические знания и выполнили практические задания. В итоге лучшими были признаны Олег Лямичев и Артём Сафиулин. Оба победителя – работники МУП «Водоканал». Они подтвердили 3 уровень квалификации «слесарь аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения».
С 29 по 30 июня победители представят Бурятию на всероссийском этапе конкурса «Лучший слесарь аварийно-спасательных работ» в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики РБ.
В Бурятии определили лучших слесарей
Общество, Фото:
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