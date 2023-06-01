Аэропорт Улан-Удэ привлечёт добровольцев для обслуживания пассажиров

«Они добавят тепла и заботы»

Улан-удэнский аэропорт «Байкал» запустил совместный проект с волонтёрами Бурятии. Об этом сообщил «Байкал-Daily» Дмитрий Гармаев, гендиректор воздушных ворот столицы Бурятии.

- Мы попросили студентов помочь нам в утренние часы в аэровокзале, - рассказал он. – Они станут работать сменами. В общей сложности будет четверо или шестеро добровольцев.

По словам Гармаева, часто нужна помощь или консультация маломобильным пассажирам, участникам СВО.

- «Как пройти?», «Куда пройти?» Технология у нас, конечно, отработана. Но некоторые люди начинают паниковать, переживать, что их оставили, никто к ним не подходит, никто с ними не разговаривает. Есть такая категория пассажиров. А у сотрудников аэропорта всё расписано. И мы попросили волонтёров стать такими своеобразными «успокаивателями»

Добровольцы при необходимости смогут проконсультировать, посоветовать пассажирам, помочь связаться с сотрудниками аэропорта.

- Разговаривать с людьми, давать консультации – это основной функционал, - сказал Дмитрий Гармаев.

Он отметил, что аэропорт «Байкал» будет сотрудничать с организациями, которые могут проставлять волонтёрские баллы. То есть у добровольцев будут и бонусы за помощь пассажирам.

- Мы надеемся, что волонтёры добавят ещё тепла и заботы о наших пассажирах, - отметил гендиректор. – Аэропорт привозит добровольцев, увозит, а также обеспечивает питанием.

Молодые люди познакомились с аэровокзалом, изучили правила и уже приступили к общению с пассажирами.