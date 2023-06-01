В столице Бурятии объявили однодневный сухой закон
В четверг, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. Из-за этого в столице Бурятии на сутки запретили розничную продажу алкоголя. О табу напомнили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству городской администрации.
До этого торговлю спиртным ограничивали 23 мая, когда в школах Улан-Удэ проходили последние звонки. Сухой закон также действует в День города, который отмечается в третью субботу июня, в Сурхарбан и в День знаний – 1 сентября.
Продавать горячительные напитки нельзя и в будни с 21:00 до 9:00. Исключение делают лишь для заведений общепита, где они есть в меню
Нарушителям грозят штрафы по статье 14.16 КоАП РФ («Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Для должностных лиц их размер колеблется от 20 до 40, а для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей – с конфискацией товара или без таковой.
В Улан-Удэ запретили торговать алкоголем
Общество, Фото:
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